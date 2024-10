Asia Argento replica alle voci sulla presunta relazione con Simone Bozzelli

Dopo una serie di speculazioni, Asia Argento ha deciso di mettere un punto fermo alle voci su un possibile legame sentimentale con Simone Bozzelli. La controversa attrice ha preso la parola attraverso un post sui social, chiarendo la sua relazione con il regista e facendo alcuni commenti ironici per dissipare ogni dubbio.





I dettagli sui rumors tra Asia Argento e Simone Bozzelli

Le indiscrezioni riguardanti la presunta relazione tra Asia Argento e Simone Bozzelli erano emerse dopo la loro apparizione insieme sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, dove i due sembravano molto affiatati. L’atmosfera di complicità ha subito alimentato le ipotesi di un flirt tra i due. Tuttavia, la situazione è stata chiarita dalla stessa Asia, la quale ha voluto mettere in risalto che la loro è una relazione di amicizia e collaborazione, piuttosto che un legame romantico.

In un post su Instagram, Asia ha scritto: “Sarà che Longlegs è un film horror (tra l’altro paurosissimo), quindi per me uno spasso, sarà che l’ho visto con Simone che amo alla follia anche se non è il mio fidanzato. Ma ieri sera, alla Festa del Cinema di Roma, mi sono sentita stranamente a mio agio e mi sono divertita un sacco.” Un chiarimento che non solo smorza le voci, ma evidenzia anche il forte legame di amicizia che unisce i due.

La situazione è stata ulteriormente complicata dalle parole di Bozzelli, il quale ha descritto Asia come la sua “anima gemella” durante la presentazione della serata di apertura del festival. Una dichiarazione che, sebbene priva di implicazioni romantiche, ha alimentato ulteriormente le speculazioni. La risposta di Asia a questo commento è stata altrettanto rivelatrice: “Per la prima volta in vita mia ero a mio agio grazie a te.”

Nonostante le smentite ufficiali, l’opinione pubblica sembra divisa. Molti continuano a credere che esista una connessione più profonda tra i due, suggerendo che il legame possa essere più di una semplice amicizia. La verità, almeno per ora, rimane avvolta nel mistero, ma gli occhi restano puntati su Asia Argento e Simone Bozzelli, in attesa di ulteriori sviluppi della loro “amicizia”.