Assalita con la benzina e bruciata, in un video le due nemiche comprano il combustibile prima della discussione

Una donna di 42 anni è stata coinvolta in un drammatico episodio a Catania, coinvolgendo una 26enne in una violenta lite legata a una questione tra adolescenti. La vicenda ha avuto luogo nelle strade del centro di Catania, scatenando un vero e proprio “regolamento di conti” che ha portato a conseguenze gravi e preoccupanti.





La donna, alla guida della sua utilitaria bianca, si è recata da un benzinaio per procurarsi una bottiglia di carburante. Tuttavia, dopo lo scambio con il benzinaio, la donna avrebbe utilizzato la benzina per aggredire la sua rivale, provocandole gravi ustioni. La vittima è stata ricoverata in ospedale con la prognosi riservata per ustioni sul 20% del corpo, mentre l’aggressore è stata fermata con l’accusa di tentato omicidio pluriaggravato insieme alla sua complice.

La lite sarebbe nata a causa di un “fidanzatino” conteso tra due 15enni, forse due parenti. Questa disputa tra adolescenti avrebbe scatenato una serie di minacce tramite sms culminate poi nell’aggressione in strada. La dinamica dei fatti è stata ricostruita grazie alle testimonianze delle persone presenti e alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

La vittima dell’aggressione è stata subito condotta in ospedale e le due donne sono state arrestate. Attualmente, la 26enne è ricoverata in ospedale con ustioni sul 20% del corpo, in particolare sul volto, sul collo, sulle braccia e sul torace. Le sue condizioni sono ancora gravi e richiedono un’attenta osservazione da parte dei medici.

Secondo le ultime informazioni, l’aggressione si è verificata lo scorso 26 settembre e le indagini sono ancora in corso per fare chiarezza su tutti i dettagli legati a questo drammatico episodio. La Procura ha autorizzato la diffusione dei filmati acquisiti dalla Questura di Catania, al fine di ottenere ulteriori elementi utili per l’inchiesta.

È fondamentale che le autorità competenti facciano luce su questa vicenda e che vengano adottate le misure necessarie per garantire la sicurezza e la giustizia per tutte le persone coinvolte. L’episodio evidenzia la gravità delle conseguenze legate a situazioni di conflitto e rivalità, soprattutto quando coinvolgono minori.

In conclusione, è importante sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di risolvere i conflitti in modo pacifico e responsabile, evitando ricorsi alla violenza che possono avere conseguenze drammatiche e irreversibili.