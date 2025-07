alerio entra in bagno con Ary senza telecamere a Temptation, Sarah crolla: “Dormo con la sua felpa”

Durante l’ultima puntata di Temptation Island, Sarah ha visto il fidanzato Valerio avvicinarsi alla single Ary, scatenando una forte reazione emotiva.





La trasmissione Temptation Island continua a mettere alla prova le relazioni dei partecipanti. Nell’episodio più recente, Sarah ha affrontato momenti difficili dopo aver assistito a nuovi video che mostrano il fidanzato Valerio sempre più vicino alla tentatrice Ary. La situazione è degenerata quando i due sono stati visti trascorrere del tempo insieme in bagno, lontano dalle telecamere, un gesto che ha profondamente turbato la giovane.

Nei filmati mostrati a Sarah, Valerio ha confessato alla single di non sentire la mancanza della fidanzata: “Sto con te non per fare una ripicca, non mi manca”. Queste parole hanno ferito profondamente Sarah, che ha reagito con lacrime e disperazione. La giovane ha dichiarato alle sue compagne di avventura: “Dormo tutte le sere con la felpa col suo profumo. Se non ti manco, vuoi farti la relazione con quella ragazza?”.

La tensione è aumentata quando Sarah ha visto un altro filmato, in cui Valerio e Ary si trovavano in spiaggia insieme e successivamente si sono spostati in bagno senza telecamere. Di fronte a queste immagini, Sarah ha manifestato incredulità e rabbia, esclamando: “Cosa ha fatto in bagno senza telecamere?”. La situazione ha portato la giovane a riflettere sulla possibilità di lasciare il programma, dichiarando: “Non voglio starci qua, non voglio che va in esterna. L’ho visto se stesso, attratto da lei. Qui è pesante, ho già una risposta, una conferma. Che altro devo vedere?”.

Nonostante il supporto delle altre partecipanti, Sarah si è mostrata sempre più provata dalla vicinanza crescente tra il fidanzato e la single. L’intesa tra Valerio e Ary sembra essersi consolidata nel corso dei giorni, portando il giovane a ribadire alla tentatrice che le sue azioni non sono motivate da un desiderio di vendetta verso la fidanzata: “Non voglio che tu pensi che quello che faccio con te è una ripicca, non è così”.

La puntata ha evidenziato una frattura sempre più profonda nella relazione tra Sarah e Valerio, con la giovane che si sente trascurata e non rispettata. La decisione di entrare in bagno senza telecamere è stata interpretata da lei come un gesto di mancanza di rispetto: “Sono stati due minuti in bagno senza telecamere. Quella è mancanza di rispetto. Mi sto divertendo ma con rispetto”.

La situazione tra i due protagonisti rimane incerta, con Sarah che sembra sempre più incline a chiedere un confronto diretto attraverso il falò anticipato, per chiarire definitivamente la sua posizione e quella del fidanzato. Tuttavia, la presenza di nuovi video potrebbe influenzare ulteriormente le decisioni della giovane nei prossimi episodi.

Temptation Island continua a catturare l’attenzione del pubblico con dinamiche complesse e momenti di forte intensità emotiva. La relazione tra Sarah e Valerio, messa alla prova dalla presenza di Ary, rappresenta uno dei punti focali del programma. Resta da vedere se i due riusciranno a superare queste difficoltà o se il loro legame giungerà al termine.