Atac ha licenziato 26 dipendenti per comportamento disonesto, uno dei quali si fingeva malato mentre si recava ai mercatini per esercitare l’attività di cartomante

L’Atac nel 2023 ha licenziato ventisei dipendenti per motivi disciplinari. Secondo Il Messaggero, l’azienda per la mobilità di Roma sta punendo chi usa il badge in modo scorretto e chi si assenta senza giustificazione. Durante le indagini, è emerso che una dipendente si dava malata per lavorare come cartomante, vendendo amuleti e facendo predizioni nei mercatini.





La cartomante e gli altri dipendenti disonesti

La dipendente licenziata controllava i biglietti sui mezzi Atac, ma spesso si metteva in malattia per andare a vendere amuleti contro la sfortuna, come corni e anelli, ai mercatini e alle sagre. Un autista, invece, faceva il chauffeur di limousine all’estero, mentre altri usavano i permessi della legge 104 per andare a pescare.

Sono stati scoperti anche altri che avevano un secondo lavoro o che timbravano per altri. La situazione era spesso fuori controllo, e Atac sta cercando di sistemarla. Alcuni dipendenti sono stati licenziati per comportamenti aggressivi verso i colleghi.