Pordenone sotto shock: rissa al bar degenera, uno perde l’orecchio, l’altro la vita

Una discussione degenerata in violenza è culminata in un omicidio nella serata di domenica a Fontanafredda, in provincia di Pordenone. Vladimir Topjana, 43 anni, è stato colpito a morte da due proiettili sparati da un 30enne, successivamente arrestato dai carabinieri dopo alcune ore di fuga.





Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, autista di una ditta di Porcia e padre di famiglia residente a Cordenons, si trovava seduto al tavolo di un bar insieme a un amico. Intorno alle 21, due uomini sono arrivati sul posto a bordo di un’auto. Quella che sembrava inizialmente una semplice discussione, ha rapidamente assunto toni violenti. Durante la lite, Topjana avrebbe aggredito uno dei due uomini mordendogli un orecchio e staccandone un pezzo. A quel punto, il trentenne avrebbe estratto una pistola e sparato due colpi a distanza ravvicinata.

I proiettili hanno raggiunto la vittima mentre si trovava sotto un portico, poco distante dall’ingresso del locale. Uno dei colpi, che ha centrato la testa, si è rivelato fatale. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per il 43enne non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato dichiarato sul posto. Nei prossimi giorni sarà effettuata l’autopsia per chiarire ulteriormente le dinamiche precise dell’accaduto.

Il bar era affollato al momento della tragedia, complice la trasmissione di una partita di calcio. La presenza di numerosi testimoni ha permesso agli investigatori di raccogliere informazioni utili per identificare l’aggressore. La fuga dell’uomo è durata poche ore: grazie alle segnalazioni, i carabinieri hanno rintracciato un’Audi bianca, il veicolo utilizzato per allontanarsi dalla scena del crimine. L’auto è stata fermata tra Sacile e il confine con il Veneto. Il conducente, corrispondente alla descrizione fornita dai testimoni, è stato arrestato con l’accusa di omicidio.

Le indagini proseguono per determinare il movente esatto e verificare se altre persone possano essere coinvolte nell’episodio. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio della vicenda, compreso il motivo che ha portato alla lite fatale tra i due uomini.

Questo tragico episodio ha scosso profondamente la comunità locale. Vladimir Topjana, descritto come una persona tranquilla e dedita alla famiglia, lascia moglie e figli. La notizia della sua morte ha suscitato incredulità e dolore tra chi lo conosceva.