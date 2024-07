“Attirano i gabbiani con il cibo e si tuffano a bomba”: il spietato ‘passatempo’ tra giovani nel golfo di Napoli

Un nuovo e crudele gioco è stato messo in atto da alcuni ragazzi nel golfo di Napoli, provocando gravi danni a un gabbiano. La procedura prevede di attirare i gabbiani lanciando del cibo in acqua e gettarcisi sopra “a bomba”, suscitando l’approvazione degli altri giovani presenti in barca.





Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha rilanciato il video delle peripezie dei ragazzi a bordo di una barca, evidenziando l’aspetto decisamente diverso di questa situazione. Nel filmato si può osservare come vengano gettate in acqua delle briciole di pane per attirare gli uccelli, seguito dal tuffo a bomba dei giovani. Purtroppo, uno dei gabbiani è stato seriamente ferito dall’impatto.

Borrelli ha commentato il video definendo i responsabili come “vigliacchi, idioti e crudeli”, e ha segnalato l’episodio alla Guardia Costiera chiedendo di individuare i ragazzi e di poter avere notizie sul povero gabbiano ferito. Ha inoltre sottolineato il pessimo esempio che questi giovani offrono ai loro coetanei, proponendo l’immagine degli animali visti come oggetti ludici, senza alcun rispetto per la vita animale.

L’episodio ha suscitato indignazione e sconcerto, evidenziando la necessità di sensibilizzare sui diritti degli animali e sul rispetto per la vita selvatica. La Guardia Costiera sta attualmente indagando sull’accaduto al fine di identificare i responsabili e adottare le misure necessarie. Si spera che questo episodio possa sensibilizzare le persone sull’importanza di trattare gli animali con rispetto e compassione.