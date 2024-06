Aurora Ramazzotti condivide le regole della sua famiglia: “Ci divertiamo saltando sul letto e ci piace mangiare con le mani”.

Aurora Ramazzotti difende i suoi metodi educativi attraverso un video ironico su Instagram, mostrando i momenti di divertimento e affetto con il figlio Cesare.





Aurora Ramazzotti ha recentemente condiviso sui social media le regole flessibili che adotta con suo figlio Cesare. Tra salti sul letto, pasti mangiati con le mani e orari della nanna non sempre rigorosi, l’influencer ha risposto con ironia a chi critica il suo stile genitoriale.

“In questa famiglia è consentito saltare sul letto, sporcarsi, andare a letto tardi e mangiare con le mani,” ha dichiarato Aurora nel video pubblicato sul suo account Instagram. Con queste parole, ha voluto mettere a tacere i commenti negativi che riceve frequentemente per il suo approccio alla genitorialità.

Il Video di Risposta su Instagram

Nel video, Aurora si diverte con il piccolo Cesare, saltando sul letto, abbracciandolo e coccolandolo. La didascalia del post esplicita ulteriormente le regole della sua casa: “In questa famiglia è consentito saltare sul letto, sporcarci, andare a dormire tardi, provare tutte le emozioni, mangiare ogni tanto qualcosa che non ci fa bene, mangiare con le mani, consumarci di coccole, essere scemi, costruire fortini, dirci che ci vogliamo bene (spesso) e ballare.”

Aurora Ramazzotti ha così voluto dimostrare che le sue pratiche genitoriali, anche se non convenzionali, sono volte a creare un legame forte e affettuoso con suo figlio. Tuttavia, le sue scelte non sempre trovano consenso tra i suoi follower.

Il post ha generato una vasta gamma di reazioni. Goffredo Cerza, compagno di Aurora e padre di Cesare, ha supportato il modello educativo con un semplice “Ed è giusto così”. Tuttavia, alcuni utenti continuano a criticare Aurora, sostenendo che le sue pratiche siano eccessivamente esibizioniste o irrealistiche per le famiglie comuni.

“Certo che in casa tua si può sporcare, hai chi ti pulisce tutto,” ha commentato un utente in maniera sarcastica. Altri hanno sottolineato i privilegi di cui gode l’influencer, suggerendo che il suo stile di vita le permette di adottare pratiche educative che non sarebbero possibili per chi lavora a tempo pieno o ha difficoltà economiche.

Sostegno e Comprensione da Parte di Alcuni Follower

Nonostante le critiche, molti follower hanno espresso ammirazione per l’approccio di Aurora. “Siete bellissimi,” ha scritto un utente, mentre un’altra mamma ha consigliato ad Aurora di godersi questi momenti con il piccolo Cesare perché crescono in fretta: “Fai bene perché crescono in fretta e poi… Spariscono, tornano per cena però.”