Aurora Ramazzotti ha dichiarato: “Quando ero più giovane, tiravo dentro la pancia, ma oggi finalmente mi sento libera”

Essere figlia di due icone come Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non è sempre facile, soprattutto quando si cresce sotto i riflettori. Aurora Ramazzotti, 27 anni, ha deciso di aprire il suo cuore ai fan, condividendo su Instagram un emozionante viaggio attraverso gli anni della sua vita, dal 2011 al 2024.





Il post di Aurora Ramazzotti sull’accettazione di sé

In una carrellata di foto accompagnate da riflessioni personali, Aurora ha raccontato le sfide che ha dovuto affrontare e il suo processo di accettazione di sé stessa. Le immagini postate ritraggono vari momenti della sua vita, dall’infanzia alla maternità, intervallate da testi che descrivono il disagio di essere costantemente al centro dell’attenzione pubblica e di sentirsi giudicata.”Amarsi è un percorso che dura tutta una vita. Stiamo tutti imparando a respirare. Siate gentili”, scrive Aurora nella didascalia che accompagna le foto.

Il viaggio di Aurora verso l’accettazione di sé

Nel post, Aurora racconta di come trattenesse il respiro per tirare dentro la pancia nel 2011, quando era ancora una giovane ragazza, a quando, nel 2016, comprava pantaloni larghi o si sedeva nella sabbia per nascondere la cellulite nelle foto. E poi: la fissazione per lo sport e il desiderio di conformarsi a determinati standard di bellezza.Tuttavia, nel corso degli anni, Aurora ha imparato a lasciar andare queste insicurezze. Oggi, nel 2024, è una mamma che non esita a proteggere il proprio figlio dai paparazzi, mettendosi coraggiosamente davanti all’obiettivo: “Meglio che prenda le mie chiappe anche se la luce di mezzogiorno non sarà mia amica. Me ne frega? Non me ne frega. Da adesso in poi voglio respirare. Sono finalmente libera”.