L’infermiera di fine vita rivela un gesto sorprendente che le persone fanno quando sono vicine alla morte

Nel lavoro di assistenza ai malati terminali, ci sono momenti di profonda calma che si alternano a una malinconia intensa. Un’infermiera specializzata in cure palliative ha descritto un gesto comune, ma enigmatico, che molti pazienti compiono negli ultimi istanti della loro vita e che lei stessa ha osservato più volte durante la sua carriera.





Katie Duncan, infermiera professionista e “death care coach” del Maryland, vanta anni di esperienza nell’aiutare le persone a trovare dignità e serenità nei loro ultimi momenti. Avendo lavorato in strutture di lungodegenza, hospice domiciliari e reparti di terapia intensiva, ha notato un comportamento ricorrente che trova al tempo stesso profondamente toccante e misterioso.

In un recente video su TikTok, Katie ha parlato di quello che definisce uno degli aspetti “mistici” del morire: molti pazienti iniziano a tendere le braccia verso l’alto, come se cercassero di toccare qualcosa di invisibile sopra di loro.

“Nella mia esperienza, è piuttosto comune,” racconta nel video. “Si vede letteralmente una persona che allunga la mano, come se volesse afferrare quella di qualcuno o toccare qualcosa nell’aria.”

Talvolta, questo gesto è accompagnato da quelle che vengono chiamate visioni di fine vita. “Spesso le persone dicono di vedere qualcuno, un caro, un animale domestico, persino un angelo o una luce brillante,” spiega Katie. “Altre volte non parlano affatto, ma continuano comunque a tendere le mani verso l’alto, come se percepissero una presenza.”

Sebbene non esista una spiegazione scientifica per questo fenomeno, molti operatori delle cure palliative lo considerano una parte serena della transizione. È importante sottolineare, osserva Katie, che i pazienti di solito non sembrano provare disagio quando ciò accade. “Anzi, spesso appaiono confortati,” aggiunge. “Queste visioni, qualunque sia la loro origine, portano spesso un profondo senso di pace.”

Prosegue dicendo: “È uno degli aspetti più misteriosi della morte che, come operatori, abbiamo il privilegio di osservare. È un’esperienza che umilia e arricchisce.”

Il video di Katie ha suscitato molte reazioni e commenti toccanti da parte di chi ha vissuto esperienze simili.

“Mio padre ha alzato entrambe le braccia,” racconta una persona. “Prima di allora, non era nemmeno più in grado di sollevarle.”

Un altro commento recita: “È il momento di passaggio. Che privilegio poterlo vedere.”

Molti hanno condiviso lo stesso sentimento: “È il paradiso che cercano di raggiungere,” scrive qualcuno. “Non volevo disturbarlo, sembrava un momento sacro,” aggiunge un altro.

Questi gesti offrono a molte famiglie e operatori un conforto silenzioso: la sensazione che la persona amata sia in pace e che qualcuno o qualcosa, invisibile agli occhi, la stia guidando dolcemente verso l’aldilà.