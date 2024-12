Auto si schianta, feriti nonni, figlia e nipotini: incidente nella notte di Santo Stefano

Nella notte di Santo Stefano, un’auto con a bordo una famiglia è finita contro un muro sulla Statale 90 Bis, nel territorio di Greci.





Auto contro un muro a Greci: la dinamica dell’incidente

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte del 26 dicembre 2024, attorno alle ore 3:00, lungo la Strada Statale 90 Bis, nel tratto che attraversa il comune di Greci, in provincia di Avellino. A bordo del veicolo coinvolto viaggiavano cinque persone: due nonni, una figlia e i suoi due figli.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto, per cause ancora da accertare, avrebbe sbandato e urtato violentemente un muretto che delimita la carreggiata. La nonna, una donna di 60 anni, è rimasta incastrata tra le lamiere e ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco per essere liberata.

L’intervento dei soccorsi e il trasporto in ospedale

Sul luogo del sinistro sono intervenute tempestivamente le squadre di soccorso, tra cui un’ambulanza del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Ariano Irpino. La donna incastrata è stata estratta dall’abitacolo grazie all’uso di attrezzature specifiche e affidata ai sanitari. Insieme al marito è stata trasportata presso l’ospedale di Ariano Irpino, mentre gli altri tre occupanti, compresi i due bambini, sono stati condotti al nosocomio di Sant’Angelo dei Lombardi.

Nonostante la dinamica violenta, le condizioni dei feriti non sono state giudicate gravi, ma i medici hanno effettuato ulteriori accertamenti per escludere complicazioni.

Le indagini sul luogo dell’incidente

Le operazioni di soccorso sono state accompagnate dai rilievi effettuati dai Carabinieri, che stanno indagando per chiarire le cause dell’incidente. La vettura è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco e rimossa dalla carreggiata per evitare ulteriori pericoli alla viabilità.

Gli investigatori stanno analizzando diversi fattori, tra cui le condizioni meteorologiche, la visibilità e la possibile velocità del veicolo al momento dello schianto. Al momento non sono emersi segni di coinvolgimento di altri mezzi.

Il commento delle autorità locali

L’incidente ha scosso la comunità di Greci, dove episodi simili sono rari ma non privi di preoccupazione. Le autorità locali hanno espresso vicinanza alla famiglia coinvolta, sottolineando la necessità di rispettare le norme di sicurezza stradale, soprattutto durante il periodo festivo, quando il traffico aumenta e le condizioni di guida possono essere più difficili.

Il tratto della Statale 90 Bis, dove si è verificato il sinistro, è noto per alcune criticità legate alla conformazione della carreggiata e alla scarsa illuminazione, problemi che potrebbero aver contribuito all’accaduto.

Una tragedia sfiorata

Nonostante la drammaticità dell’incidente, la situazione avrebbe potuto avere esiti peggiori. La prontezza dei soccorsi e il trasporto rapido dei feriti hanno evitato conseguenze irreversibili. La famiglia coinvolta sta ora affrontando le cure necessarie, mentre proseguono le indagini per determinare con precisione la dinamica dei fatti.

L’episodio è un ulteriore richiamo all’importanza della prudenza sulle strade, soprattutto nei giorni festivi, quando le condizioni di guida possono essere rese più rischiose dalla stanchezza e dalla visibilità ridotta.