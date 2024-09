Ballando con le Stelle 2024 su Rai Premium: quando sono programmate le repliche delle puntate?

La nuova stagione del popolare talent show di danza è iniziata, con un cast stellare e tante sorprese. Ecco come recuperare le puntate perse. La 19esima edizione di Ballando con le Stelle ha preso il via il 28 settembre 2024 su Rai 1. Il programma condotto da Milly Carlucci vede sfidarsi 13 coppie formate da VIP e maestri di ballo professionisti, giudicate dalla storica giuria composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.





Il cast di concorrenti

Tra i partecipanti di questa edizione troviamo volti noti come Bianca Guaccero, Federica Nargi, l’attore turco Furkan Palali, la figlia di Asia Argento Anna Lou Castoldi, il conduttore Massimiliano Ossini, la campionessa di nuoto Federica Pellegrini, lo schermidore Tommaso Marini, il comico Francesco Paolantoni, il giornalista Alan Friedman, la cantante Nina Zilli e il gruppo I Cugini di Campagna.

Come rivedere le puntate in replica

Chi si fosse perso le puntate del sabato sera ha diverse possibilità per recuperarle:

In streaming su RaiPlay , dove sono disponibili tutte le puntate integrali

su , dove sono disponibili tutte le puntate integrali In TV su Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre), che trasmette le repliche ogni mercoledì sera alle 21:20

Inoltre, sui canali social ufficiali del programma vengono pubblicati regolarmente clip e contenuti extra per non perdersi nemmeno un momento dello show.

Le novità di questa edizione

La nuova stagione si preannuncia ricca di sorprese, con l’introduzione di nuovi maestri di ballo e la presenza di ospiti speciali come “ballerini per una notte”. Nella prima puntata sono scese in pista le campionesse della nazionale di pallavolo femminile, fresche vincitrici dell’oro olimpico. nCon due puntate in più rispetto allo scorso anno, Ballando con le Stelle 2024 terrà compagnia al pubblico fino a metà dicembre, promettendo grandi emozioni e spettacolo ogni sabato sera.