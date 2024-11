Ballando con le Stelle: Alan Friedman eliminato, Bruganelli continua. Classifica e riassunto della sesta puntata

La sesta puntata di Ballando con le Stelle porta sul palco polemiche accese, esibizioni straordinarie e l’addio temporaneo di Nina Zilli, che si ritira per motivi di salute.





La sesta serata di Ballando con le Stelle, andata in onda su Rai Uno il 2 novembre, si è rivelata ricca di tensione e spettacolo. Oltre alle esibizioni, a catturare l’attenzione è stata la forte polemica tra alcuni concorrenti e i giudici. Inoltre, è arrivata una notizia attesa ma comunque triste: Nina Zilli lascia momentaneamente la gara per intraprendere un percorso di fisioterapia, con la speranza di rientrare prima della fase finale del programma.

La rivolta di Massimiliano Ossini contro la giuria

La serata inizia con un momento di alta tensione tra Massimiliano Ossini e la giuria. Dopo un paso doble che non conquista i giudici, Ossini, noto conduttore di Uno Mattina, esprime la sua frustrazione. Critica apertamente la giuria, accusandola di essere distruttiva anziché costruttiva e di usare commenti che scoraggiano i concorrenti. Il confronto si accende soprattutto con Selvaggia Lucarelli, con cui Ossini ha un faccia a faccia diretto. La tensione si riflette anche nella votazione: Ossini riceve un 4 dalla Lucarelli e lascia la pista visibilmente arrabbiato.

Alan Friedman contro la giuria

Non solo Ossini: anche Alan Friedman manifesta il suo malcontento nei confronti della giuria. Dopo la sua esibizione, Friedman accusa la Lucarelli di fare body shaming e si dichiara particolarmente offeso dal voto basso assegnato da Guillermo Mariotto, che gli attribuisce un 3. Questo momento aggiunge ulteriore tensione a una serata già infuocata.

Sonia Bruganelli critica la giuria

La terza protagonista della contestazione è Sonia Bruganelli, che, al termine della sua esibizione, lancia una critica aspra verso Selvaggia Lucarelli e Mariotto, definendoli “una nube nera” per l’atmosfera del programma. In particolare, Bruganelli contesta Mariotto, che prende di mira il suo look eccentrico, descrivendo il turbante che indossa come parte di un “costume da fachiro”.

Le esibizioni di punta: trionfo di Anna Lou Castoldi e punteggi pieni per Nargi e Guaccero

Nonostante le polemiche, la serata vede anche esibizioni di grande spessore artistico. Anna Lou Castoldi, con il suo tango eseguito insieme a Nikita Perotti, conquista i giudici e si aggiudica la vittoria di puntata con 77 punti. Federica Nargi e Bianca Guaccero ottengono punteggi perfetti, tutte le palette segnano 10, per due performance particolarmente apprezzate.

Bianca Guaccero, già al centro dell’attenzione per la simpatia reciproca con il ballerino Giovanni Pernice, scherza sul loro presunto flirt, mantenendo alto l’interesse e la curiosità del pubblico.

Nina Zilli si ritira temporaneamente dalla gara

Una delle protagoniste più apprezzate di questa edizione, Nina Zilli, è costretta a ritirarsi temporaneamente dal programma per concentrarsi sulla fisioterapia, necessaria per il recupero da alcuni infortuni. Il suo ritiro è un colpo per il programma e per i fan, che sperano di rivederla in pista prima della conclusione della competizione.

Classifica della sesta puntata

Al termine della serata, la giuria tecnica assegna i punteggi che formano la classifica della sesta puntata:

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti: 77 punti Bianca Guaccero e Giovanni Pernice e Federica Nargi e Luca Favilla (a pari merito): 50 punti Luca Barbareschi e Alessandra Tripodi: 49 punti Tommaso Marini e Sophia Berto: 44 punti Furkan Palali e Erica Martinelli: 41 punti Federica Pellegrini con Angelo Madonia: 38 punti Nina Zilli e Pasquale La Rocca: 34 punti Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina: 32 punti Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen: 31 punti Sonia Bruganelli e Carlo Aloia: 25 punti Alan Friedman e Giada Lini: 24 punti

A differenza della giuria tecnica, Alberto Matano assegna il suo tesoretto a Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen, mentre Rossella Erra premia Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, facendoli salire al secondo posto in solitaria.

Eliminazione: Alan Friedman fuori dalla competizione

A finire al ballottaggio sono Sonia Bruganelli e Alan Friedman. Dopo un confronto serrato, la serata si conclude con l’eliminazione di Alan Friedman, che deve lasciare la competizione. Bruganelli, dunque, prosegue il suo percorso, pronta a confrontarsi con le sfide e i giudici nelle prossime puntate.