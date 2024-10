Ballando con le stelle: Massimiliano Ossini e la maestra Veera nel mirino della giuria, scoppia la rivolta tra il pubblico

A proposito di Ballando con le stelle, è scoppiata una clamorosa protesta da parte del pubblico contro la giuria. L’ultima puntata dello show di Rai Uno ha registrato un forte dissenso degli spettatori presente in studio, in seguito alle valutazioni controverse espresse dalla giuria riguardo l’esibizione di uno dei concorrenti, Massimo Ossini, affiancato dalla sua maestra di ballo Veera Kinnunen.





I giurati non hanno risparmiato parole critiche nei confronti di Ossini e della sua partner, che si sono esibiti ispirandosi ai Pirati dei Caraibi. La reazione del pubblico è stata immediata e appassionata, con cori di fischi e “buu” rivolti in particolare a Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Guillermo Mariotto, mentre Carolyn Smith si è distinta per i suoi commenti positivi nei confronti della coppia. Ma andiamo a vedere i dettagli di quanto accaduto.

Ballando con le stelle, la giuria “distrugge” Massimiliano Ossini e la maestra Veera. Il pubblico si ribella

Massimo Ossini e Veera Kinnunen hanno ricevuto soltanto 32 punti per il loro numero di boogie. Tuttavia, la vera ferita, sia per la coppia che per il pubblico, sono state le critiche infuocate arrivate dai giurati.

Selvaggia Lucarelli ha aperto le danze delle critiche con un affondo diretto, sottolineando che il conduttore e la sua partner avevano mostrato un evidente passo indietro rispetto alla performance precedente. Termini come “fiacco” e “noioso” hanno caratterizzato il suo commento verso Ossini. Non meno incisivi sono stati i feedback di Fabio Canino e Guillermo Mariotto, con Canino che ha etichettato il numero come “banalotto”, lamentando una mancanza di narrazione, mentre Mariotto ha sentenziato che l’esibizione fosse “pietosa”.

Un momento inedito per Massimo e Veera, tradizionalmente sempre sorridenti, che hanno mostrato segni di delusione, una condizione che non è passata inosservata nemmeno a Milly Carlucci, visibilmente perplessa accanto a loro. La sala ha esposto un chiaro supporto alla coppia, superando con il proprio clamore le voci della giuria. In questo contesto, Carolyn Smith è intervenuta per prendere le difese di Ossini e Kinnunen, sottolineando che non tutte le danze debbano necessariamente raccontare una storia. Nonostante le critiche, in un atto di parziale riconoscimento, Mariotto ha infine attribuito un 8 alla coppia, in un finale che ha mantenuto viva la discussione sul processo di giudizio all’interno di Ballando con le stelle.