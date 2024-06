Ballando con le stelle, Milly Carlucci desidera fortemente la presenza di Chiara Ferragni “È un personaggio straordinario”

Milly Carlucci sta puntando altissimo per la prossima edizione di Ballando con le stelle, cercando di portare Chiara Ferragni nel cast del popolare show di danza.





Un cast ambizioso

Milly Carlucci è alla ricerca di nuovi talenti per la prossima edizione di Ballando con le Stelle e ha dichiarato di avere grandi ambizioni. In un’intervista al Corriere della Sera, la conduttrice ha espresso il suo desiderio di avere Chiara Ferragni nel cast del noto programma di danza. “Chiara Ferragni è un grandissimo personaggio e noi lavoriamo a tutto campo,” ha affermato la Carlucci. L’idea è stata inizialmente proposta da Selvaggia Lucarelli, membro della giuria del programma, che durante un’intervista a Vita in Diretta ha detto: “Milly, ce la facciamo ad avere Chiara Ferragni quest’anno a Ballando? Secondo me quest’anno ci dice di sì”. La Carlucci ha risposto scherzosamente: “Perché non la contatti tu?”.

Messaggio di Milly Carlucci e preparativi

Il messaggio di Milly Carlucci è chiaro: puntare in alto per la prossima stagione di Ballando con le Stelle. Durante i casting On the Road, un evento estivo dedicato alla ricerca di nuovi talenti, la conduttrice ha parlato delle sue ambizioni per il programma. Attualmente, i nomi dei 12 concorrenti non sono ancora stati definiti: “Vanno pensati, la strada è ancora lunga”. Tuttavia, la Carlucci ha confermato la giuria, composta da Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli, definendola “il punto di forza”. Tra i concorrenti che hanno lasciato un segno nella Carlucci c’è Gabriel Garko, noto per il suo spirito agonistico e la determinazione, continuando a ballare nonostante gravi infortuni.

Nuove tempistiche per il programma

Quest’anno, Ballando con le Stelle inizierà prima del solito, secondo le ultime indiscrezioni, con il debutto previsto per fine settembre e una durata estesa fino a dicembre. Questa scelta permetterà al programma di coprire un’intera fascia stagionale, che in passato era libera per Mediaset, la cui trasmissione Tu sì que vales inizia già dai primi di settembre. La decisione di anticipare l’inizio e prolungare la durata del programma riflette la volontà di Milly Carlucci di offrire un intrattenimento continuo e coinvolgente al pubblico, consolidando ulteriormente il successo di Ballando con le Stelle.

L’ambizioso progetto della Carlucci di coinvolgere Chiara Ferragni nel cast segnala un ulteriore passo avanti per lo show, mirando a catturare un pubblico ancora più ampio e variegato. Con la giuria confermata e l’anticipazione dell’inizio della stagione, l’attesa per la prossima edizione di Ballando con le Stelle cresce sempre di più, promettendo una stagione ricca di emozioni e sorprese.