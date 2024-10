Ballando con le stelle: Nina Zilli valuta l’idea di ritirarsi dalle competizioni

Nella puntata di ieri, 26 ottobre, di Ballando con le stelle, non ci sono stati eliminati, ma un annuncio inaspettato ha sorpreso il pubblico: una concorrente ha dichiarato il suo ritiro. L’epilogo della puntata ha visto protagonista Anna Lou, figlia di Morgan e Asia Argento, che ha trionfato e ha parlato del suo legame speciale con Nikita. “Nonostante le nostre differenze di stile – io con vibe punk e lui più elegante – ci ritroviamo su un piano personale molto simile”, ha spiegato la giovane artista.





Anna Lou ha anche condiviso il suo modo di connettersi con gli altri: “I legami più profondi li costruisco con chi ha vissuto il dolore. Non voglio dire che tutti debbano essere traumatizzati, ma chi conosce il dolore mi fa sentire compresa”. Questo approccio ha reso ancora più autentica la sua interazione con Nikita, tanto da renderli una delle coppie favorite per la vittoria finale.

Ballando con le stelle: Nina Zilli riflette sul ritiro

Tra i protagonisti del programma c’è anche Nina Zilli, la quale, nonostante il sostegno del pubblico, ha rivelato il rischio di un possibile ritiro. “I miei amici dicono che Nikita è attraente, ed è vero; ma ciò che mi colpisce è anche la sua personalità”, ha affermato. La presenza della cantante è stata sin dalle prime puntate una delle più attese. La sua performance ha catturato l’attenzione, ma la salute è ora al centro delle sue preoccupazioni.

Dopo aver condiviso il suo stato di salute, Nina Zilli ha dichiarato: “C’è rischio di peggioramento. Il medico mi ha consigliato riposo assoluto per due o tre settimane”, rivelando così la gravità della situazione. Questa affermazione ha alimentato voci che circolavano da giorni, lasciando i fan in ansia per un potenziale addio al programma.

Il coreografo Fabio Canino ha provato a rassicurarla, suggerendo di eseguire “coreografie a basso rischio”, magari seduta, come dimostrato in alcune performance passate del programma. Tuttavia, per ora Nina Zilli resta in gara, anche se il suo annuncio potrebbe ufficializzarsi il prossimo sabato. La tensione è palpabile e i fan attendono con ansia di conoscere il futuro della cantante nel talent show.