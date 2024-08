Bambina di 11 mesi azzannata dal Bull Terrier di famiglia: il padre la salva ferendo il cane

A Busto Arsizio, un uomo è intervenuto ferendo il cane di famiglia per salvare la sua bambina di 11 mesi dall’attacco dell’animale. La piccola è ora ricoverata a Milano.





L’aggressione e il salvataggio

Nel pomeriggio di ieri, domenica 4 agosto, una bambina di 11 mesi è stata vittima di un’aggressione da parte del Bull Terrier di famiglia nella loro casa a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Il padre della piccola è intervenuto prontamente per salvarla, colpendo il cane con un coltello per allontanarlo. Attualmente, la bambina è ricoverata in un ospedale a Milano e le sue condizioni sono tenute sotto il massimo riserbo.

L’intervento dei soccorsi

Le indagini sull’incidente sono state affidate alla polizia locale di Busto Arsizio, che è intervenuta sul luogo per prestare soccorso. Sebbene la dinamica precisa dell’accaduto non sia ancora chiara, è emerso che la bambina ha riportato le ferite più gravi. I sanitari del 118, inviati dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, hanno fornito le prime cure alla piccola sul posto, trovandola cosciente al momento dell’arrivo.

Trasporto d’urgenza e cure ospedaliere

La bambina è stata trasportata d’urgenza in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano, dove sta ricevendo le cure necessarie. L’entità delle ferite non è stata resa pubblica, ma la situazione è attentamente monitorata dai medici.

Il destino del Bull Terrier

Anche il Bull Terrier è stato soccorso e portato in una clinica veterinaria per essere curato. Il cane, pur non essendo di grandi dimensioni, ha mostrato una potenza notevole nell’attacco, obbligando il padre della bambina a intervenire con il coltello per salvare la figlia.

Indagini e responsabilità

Le indagini sono in corso per determinare le eventuali responsabilità dell’accaduto. Gli agenti della polizia locale valuteranno il quadro completo della situazione una volta che la gravità delle ferite della bambina sarà chiarita dai medici.