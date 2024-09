Bambino di 2 anni precipita dal balcone di casa a Piacenza: in condizioni critiche

Un piccolo di due anni è stato ricoverato all’Ospedale di Parma a seguito di una drammatica caduta dal balcone della propria abitazione a Piacenza. L’incidente si è verificato nella serata di ieri, martedì 10 settembre. Al momento, il bambino è in Terapia Intensiva al Trauma Center ed ha riportato gravi lesioni.





Secondo quanto riferito, il bambino di origine africana è caduto da un’altezza di circa sette metri dal suo balcone, atterrando violentemente nel cortile del condominio. La gravità della situazione è emersa subito, poiché il piccolo ha subito traumi significativi al torace e alla testa.

I primi a prestare aiuto e a dare l’allerta sono stati i genitori, che hanno immediatamente trasportato il figlio al Pronto Soccorso dell’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza. Tuttavia, vista la gravità delle ferite, è stato necessario un trasferimento d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma. Il team sanitario, con il supporto della Centrale Trasporti Interospedalieri Urgenti dell’Azienda Usl, ha organizzato il trasferimento del bambino al trauma center.

Attualmente, la prognosi sulle condizioni di salute del piccolo rimane riservata, mentre la famiglia è assistita dai servizi sociali e dai volontari della comunità locale. Questo tragico episodio ha suscitato solidarietà e preoccupazione tra i residenti di Piacenza, che si sono uniti in preghiera per la pronta recupero del bambino. È un doloroso promemoria dell’importanza di garantire la sicurezza dei più piccoli in casa.