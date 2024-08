Bambino di due anni annega in piscina a Formello: assenza di battiti per 20 minuti, ora è in codice rosso

Grave incidente in piscina: bimbo di 2 anni in codice rosso trasportato d’urgenza in ospedale a Roma





Un drammatico episodio si è verificato a Formello, nei pressi di Roma, dove un bimbo di 2 anni è stato ricoverato in codice rosso dopo aver rischiato di annegare nella piscina di una villa privata situata in località Le Rughe. L’incidente ha allertato immediatamente i servizi di emergenza: sul luogo si sono recati il personale del 118 e i carabinieri delle stazioni di Formello e Cassia Radiomobile.

Il piccolo, trasportato in elicottero all’ospedale Gemelli, sta attualmente ricevendo cure nell’unità di terapia intensiva pediatrica, diretta dal professor Giorgio Conti. Al momento dell’intervento, avvenuto intorno alle 12, il bambino era privo di segni vitali quando è stato estratto dall’acqua. I carabinieri sul posto si sono subito attivati avviando le manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo dei medici, che sono riusciti a far ripartire il cuore del piccolo dopo un intervallo tragico di circa venti minuti. Ora, il bimbo è intubato e sottoposto a ventilazione meccanica e sedazione farmacologica profonda, con i medici che monitorano attentamente la sua condizione critica.

In questo contesto, la dinamica dell’accaduto è ancora sotto esame da parte delle autorità, che stanno conducendo accertamenti per capire cosa sia realmente avvenuto nella piscina. Non è il primo incidente di questo genere nella stagione estiva: nei giorni scorsi, un altro tragico evento ha visto una bambina di 5 anni annegare nella piscina di un hotel a Imola, provocando l’intervento dei carabinieri per fare luce sulle circostanze dell’incidente.

Questi eventi tragici pongono un forte accento sulla necessità di una maggiore sicurezza intorno alle piscine private e pubbliche, richiamando l’attenzione sull’importanza di tenere sempre sotto controllo i bambini durante l’attività acquatica. Le autorità competenti sono ora chiamate a riflettere e intervenire per prevenire simili situazioni in futuro.