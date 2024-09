Bambino di un anno gravemente ustionato mentre la madre cucina con lui in braccio: l’acqua bollente gli finisce addosso

Durante la serata di domenica 15 settembre a Mortara (Pavia), un tragico incidente domestico ha portato al ricovero di un bambino di un anno con gravi ustioni. La madre stava cucinando tenendo in braccio il piccolo quando una pentola contenente acqua bollente è stata accidentalmente urtata e ha versato il liquido caldo sul bambino. Il piccolo ha riportato ustioni di secondo grado al collo e al torace ed è stato trasportato all’ospedale pediatrico Vittore Buzzi di Milano in codice giallo. Sebbene non sia in pericolo di vita, le sue condizioni di salute rimangono critiche.





Sul posto sono intervenuti prontamente la polizia locale e i carabinieri, avvertiti dalla madre del bambino, una giovane donna di 24 anni di origini ucraine. Secondo quanto ricostruito, mentre stava cucinando, la madre aveva il bimbo in braccio e si era distratta, compromettendo la stabilità del pentolino sul fuoco. È probabile che un movimento improvviso del bambino abbia causato l’incidente; la pentola è caduta e l’acqua ha schizzato sul piccolo.

La giovane madre è uscita illesa dall’incidente. Tuttavia, il dolore e la preoccupazione per la salute del figlio sono stati travolgenti. Incidente simili possono verificarsi in un attimo e rappresentano un importante monito sulla sicurezza in cucina, soprattutto quando ci sono bambini piccoli coinvolti. La famiglia e il personale dell’ospedale stanno lavorando per garantire le migliori cure possibili al bambino, mentre la comunità si stringe attorno a loro in questo difficile momento. Sarà fondamentale monitorare l’evoluzione delle sue condizioni nei prossimi giorni, mentre gli specialisti valutano il trattamento necessario per le ustioni riportate.