Barbara Bouchet e i suoi figli Alessandro e Massimiliano: una vita dedicata alla cucina

Un legame speciale con la madre e la passione per la cucina

Alessandro e Massimiliano Borghese sono i figli di Barbara Bouchet, celebre attrice e icona sexy degli anni ’70, e del compianto Luigi Borghese. Entrambi i ragazzi si sono dedicati alla cucina, seguendo le orme del padre, che ha sempre avuto un forte interesse per l’arte culinaria. Nella puntata di oggi del programma “Da Noi… A ruota libera”, sarà presente Barbara Bouchet, che condividerà aneddoti sulla sua vita familiare e sul rapporto con i suoi due figli.





Alessandro, in particolare, è diventato un chef affermato, conosciuto per il suo programma di cucina e per il suo ristorante di successo. Barbara ha raccontato come Alessandro sia riuscito a scoprire la sua passione per la cucina in modi piuttosto inusuali: “A casa non l’ho mai visto cucinare nemmeno un uovo. Mi ha sempre detto di aver appreso tutto da papà, e in mia assenza, per non farmi accorgere della sua attività, cucinava per gli amici e poi si occupava dei piatti.”

Poco dopo, Alessandro ha iniziato la sua carriera lavorando come cuoco su una nave da crociera, dove ha fatto i suoi primi passi nel mondo della ristorazione. Anche Massimiliano, il secondogenito, ha intrapreso un percorso simile nel campo della cucina, diventando un bravo chef e collaborando con il fratello nel ristorante “AB – il lusso della semplicità”.

Barbara Bouchet, nel recente passato, ha condiviso le sue esperienze sulle molestie subite nel settore dello spettacolo, chiarendo che, nonostante le difficoltà, ha sempre cercato di proteggere i suoi figli. In merito al loro rapporto, Alessandro ha detto: “È sempre stata presente, ma spesso mi lasciava con le tate. I miei genitori partivano e io rimanevo a casa con Elia, la mia storica tata. Posso dire che sono cresciuto con lei e suo marito.” Il suo legame con Elia è stato quindi molto importante durante la sua infanzia.

Massimiliano ha espresso invece una forte gelosia nei confronti della madre, rivelando: “Sono sempre stato molto geloso di lei. Quando arrivavano i paparazzi mi mettevo davanti a lei per proteggerla e tenerla al riparo dalle foto indesiderate.” Il legame tra madre e figli dimostra quanto Barbara fosse dunque un punto di riferimento forte e costante per loro, nonostante le sfide e le assenze dovute alla sua carriera.

In questa intervista, i ragazzi non hanno esaltato solamente la figura della madre come genitore, ma hanno anche messo in evidenza il prezioso insegnamento che hanno ricevuto da entrambi i genitori. Grazie a queste esperienze, hanno costruito una carriera e una vita che riflettono l’eredità di passione e dedizione avuta fin dall’infanzia.