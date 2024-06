Barbara d’Urso annuncia il suo ritorno in televisione: “A breve su un canale diverso”

Dopo un anno lontano dagli schermi, Barbara d’Urso ha annunciato il suo ritorno in TV, ma su reti diverse da quelle di Mediaset, come confermato dalla stessa conduttrice durante un evento a Trapani.





Barbara d’Urso torna in televisione. Non si tratta di ipotesi o voci di corridoio, ma di un annuncio ufficiale fatto dalla stessa ex conduttrice di Canale 5. Sul palco di TeleSud, Barbara ha confermato che presto tornerà sugli schermi televisivi, ma non su Mediaset.

Durante una serata a Trapani, organizzata per celebrare la promozione della squadra di calcio in serie C, Barbara d’Urso ha colto l’occasione per svelare i suoi piani futuri. Affiancata da Francesco Facchinetti, che conduceva l’evento con lei, la d’Urso ha dichiarato: “Mi vedrete presto su un altro numero del telecomando che non è quello di prima, il telecomando è lungo…”. Facchinetti, incalzando, ha chiesto se questo significasse un ritorno sulla prima rete, ma la conduttrice non ha fornito ulteriori dettagli.

La notizia del ritorno di Barbara d’Urso è stata accolta con grande entusiasmo dai fan, che hanno subito condiviso l’annuncio sui social media.

L’annuncio a Trapani durante i festeggiamenti per le promozioni delle squadre di calcio e basket rispettivamente in Serie C e A. pic.twitter.com/vhsvA10zGx — Giovanni Mercadante  (@giuvannuzzo) June 13, 2024

Le trattative con una TV locale

Il ritorno di Barbara d’Urso in TV arriva dopo un divorzio turbolento da Mediaset. Pier Silvio Berlusconi, recentemente, ha ribadito la decisione di concludere la collaborazione con la conduttrice senza esprimere alcun ripensamento. Dopo la separazione, Barbara è rimasta lontana dagli schermi, tranne che per un’intervista con Mara Venier a “Domenica In”.

Recentemente, Valerio Antonini, presidente del Trapani e di TeleSud, aveva lasciato intendere che erano in corso trattative con Barbara per una collaborazione più stabile con TeleSud, la rete televisiva di sua proprietà. Tuttavia, la conduttrice ha chiarito la situazione, escludendo questa possibilità nel breve termine. “Le parole del presidente Valerio Antonini, che ringrazio per la stima dimostratami, possono essere state fraintese. Sebbene mi onori della proposta di collaborazione con TeleSud, al momento non vedo la possibilità di concretizzare questo progetto a causa di vari impegni futuri. In ogni caso, non prevederebbe la mia presenza in video”, ha spiegato Barbara.

Con questo annuncio, Barbara d’Urso ha chiarito le sue intenzioni di tornare in televisione, mantenendo i fan in attesa del suo prossimo progetto, che sarà sicuramente seguito con grande interesse e curiosità.