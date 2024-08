Barbara D’Urso avrà uno show pomeridiano sul Nove: le voci sul futuro della conduttrice

Dopo la sua uscita da Mediaset, sulle papabili opzioni professionali di Barbara D’Urso si sono diffuse varie speculazioni e rumors. Tra le ipotesi più accreditate, si parla di uno show pomeridiano sul Nove, che andrebbe a collocarsi in competizione diretta con programmi di punta come Pomeriggio Cinque su Canale 5 e La Vita in Diretta di Rai1. Tuttavia, in attesa di annunci ufficiali, il futuro della conduttrice rimane avvolto in una fitta nebbia di incertezze e attese.





Negli ultimi mesi, il panorama televisivo italiano ha visto un crescente interesse per il futuro della popolare presentatrice. Da quando ha concluso il suo percorso con Mediaset, sono emerse varie voci su possibili collocazioni in altre reti. Ma, sorprendentemente, sembra che ogni opportunità si allontani non appena viene discussa pubblicamente. Secondo quanto riportato dal noto agente di spettatori e pubblico, Davide Maggio, ci sarebbe l’intenzione di realizzare un programma simile a Pomeriggio Cinque da trasmettere su Nove e prodotto da Fremantle, una delle aziende leader nel settore.

Potenziale programma di Barbara D’Urso sul Nove

La proposta consiste in un contenitore pomeridiano da posizionare sulla rete Discovery, che sta già assimilando altri volti noti della televisione italiana, con l’obiettivo di stabilirsi sempre più come una valida alternativa per il pubblico. Da questo punto di vista, non sembrerebbe così inesplorato l’idea che Barbara D’Urso, dopo la separazione da Mediaset, possa diventare la scelta ideale della nuova rete per condurre un programma che, nella forma e nella struttura, ricordi in tutto e per tutto il suo celebre Pomeriggio Cinque. Dopo presunti tentativi di tornare in Rai e alcune trattative per entrare nel cast di Ballando con le Stelle, l’ipotesi di un format dedicato esclusivamente alla conduttrice napoletana è stata accolta con favore. Laura Carofoli, la responsabile dei contenuti di Discovery, ha affermato: “Barbara è una figura iconica che ha tracciato un solco nella storia della televisione italiana. Personalmente, l’ho sempre ammira”.

L’annuncio di Barbara D’Urso: “Mi rivedrete presto”

Nonostante l’emergere di varie voci, l’incertezza sul futuro della conduttrice rimane palpabile. Le sue comunicazioni, al momento, si sono fatte rare e criptiche. A giugno, però, la D’Urso aveva alimentato l’entusiasmo dei fan con un’affermazione intrigante: “Mi rivedrete presto, ma su un altro numero del telecomando”. Questo annuncio è stato lanciato da un palco di TeleSud, dove Barbara era presente come ospite a una serata condotta da Francesco Facchinetti, per festeggiare il traguardo della squadra di calcio locale, che era riuscita a conquistare la promozione in serie C. Tuttavia, da quel momento non sono emerse altre notizie né indicazioni più concrete. Non resta che attendere l’arrivo di settembre e scoprire quali sorprese e novità attendono l’ex regina incontrastata di Canale 5.