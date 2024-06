Barbara D’Urso fuori dalla televisione, fa successo su TikTok: “Ho approfondito lo studio e voglio offrire un prodotto di qualità, professionale”

Barbara D’Urso, celebre conduttrice televisiva, festeggiando i suoi 67 anni lo scorso 7 maggio, ha deciso di regalarsi qualcosa di nuovo e sorprendente: TikTok. A distanza di soli quindici giorni e alcuni reel, i risultati sono sorprendenti. Con oltre mezzo milione di seguaci e 2 milioni di views a video, Barbara ha dimostrato di essere sempre un passo avanti nel mondo della comunicazione e dell’intrattenimento.





Un’intervista esclusiva alla Stampa rivela il suo approccio professionale a TikTok, sottolineando la sua lunga esperienza nel mondo della comunicazione. “Ho sempre cercato di essere avanti,” dichiara Barbara, “ho attraversato tutti i mondi: televisione, cinema, teatro, radio e giornali con Vittorio Corona. Libri, podcast. Ho cavalcato tutto, sempre in anticipo”.

Barbara rivela di aver studiato attentamente TikTok prima di approcciarvisi. Mentre su Instagram si limita a raccontare storie senza mostrarsi spesso, su TikTok ha deciso di essere più presente. La sua decisione è stata supportata dalla sorprendente popolarità che ha tra i giovani, che la fermano per strada per abbracciarla e scattare selfie.

L’approccio di Barbara a TikTok è estremamente professionale, con una casa di produzione dietro ogni video per garantire un prodotto serio e di qualità. “Sono convinta che le persone abbiano bisogno di sognare, ridere e sorridere,” afferma Barbara, sottolineando la sua volontà di portare gioia ai suoi fan.

Nonostante il successo su TikTok, Barbara rivela che questo periodo rappresenta una pausa televisiva nella sua carriera. Tuttavia, nonostante i numerosi commenti dei fan che le chiedono quando tornerà in TV, Barbara preferisce non leggere i commenti negativi: “Non ho il tempo né la voglia. Se uno ce l’ha con la vita e si vuole sfogare con me, pazienza. Non mi tocca proprio”.

Il successo di Barbara D’Urso su TikTok dimostra che la passione e l’esperienza possono superare qualsiasi ostacolo, portando gioia e intrattenimento a migliaia di persone in tutto il mondo.