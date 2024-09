Battaglia contro il pregiudizio, persone lo giudicano un padre terribile a causa del suo aspetto esteriore

Sebbene l’auto-espressione attraverso l’arte del corpo possa essere bellissima, sfidare le norme può talvolta invitare a critiche da parte di chi ci circonda. Richard Huff, un uomo di 51 anni che si definisce un “dipendente dell’inchiostro” e ha oltre 240 tatuaggi, ha raccontato di essere costantemente chiamato cattivo genitore e “mostro” dai troll online per essere coperto di tatuaggi.





Incontriamo Richard Huff, un “dipendente dell’inchiostro” dichiarato

Richard Huff, un papà di 51 anni che si definisce un “dipendente dell’inchiostro”, ha recentemente parlato delle reazioni negative che riceve. Huff e sua moglie Marita sono genitori di sette bambini in totale e affermano di non essere “diversi” da altre famiglie. Tuttavia, Richard, il cui corpo è ricoperto da numerosi tatuaggi, dice che gli estranei lo deridono costantemente online a causa del suo aspetto.

Richard ha ottenuto il suo primo tatuaggio all’età di 17 anni. “È diventata un’ossessione, ho iniziato dalle gambe e ho continuato verso l’alto,” ha detto. Ora, circa l’85% del suo corpo è coperto di inchiostro, compresi i nomi dei suoi bambini e le labbra di sua figlia.

“Voglio essere coperto al 100% di tatuaggi probabilmente entro i prossimi quattro anni,” ha affermato Richard. “Non so se sia il dolore o l’opera d’arte che metti su di te, ma diventa affascinante quando sei in grado di farlo.”

I suoi tatuaggi hanno portato gli amici dei suoi figli a chiamarlo “spaventoso”

La sua passione per i tatuaggi non è priva di lati negativi. Richard dice che i bambini nella scuola dei suoi figli spesso si spaventavano per il suo aspetto. Sua figlia ha rivelato: “Dicono, ‘ah, è un po’ spaventoso’ e io dico ‘no, mio papà non è spaventoso, è buono con i tatuaggi.’”

La moglie di Richard, Marita, ha confessato di essere inizialmente spaventata dal suo aspetto, “Ho giudicato Richard in base al suo aspetto all’inizio, ma man mano che l’ho conosciuto un po’, si è rivelato una persona di grande cuore.”

Richard afferma di non aver permesso che tutte queste reazioni negative al suo aspetto ostacolassero il suo essere un buon padre per i suoi figli. “Partecipo al PTA, vado a tutti gli eventi dei miei figli,” ha detto. I commenti crudeli online criticano la decisione di Richard, con uno che afferma: “Non sono contro i tatuaggi, ma, permettetemi di essere onesto, ha davvero bisogno di tatuaggi sul viso in quel modo?”

Ma molti altri sono venuti in difesa di Richard, con un commentatore che ha detto: “Tutti continuano a parlare del suo tatuaggio sul viso. Gli piace. L’ha fatto. È un buon padre. Lascialo stare.”

Nonostante le reazioni negative che riceve, Richard non si lascia fermare dalle critiche

“Se qualcuno può fare commenti negativi del genere, c’è qualcosa che non va in lui stesso che lo porterebbe a giudicare qualcun altro,” ha detto Richard. “Noi abbiamo fatto quello che volevamo e siamo felici. Stiamo insieme da sei anni, i nostri figli sono felici e per noi, è tutto ciò che conta.”

Richard dice che, anche se i commenti crudeli online possono andare un po’ oltre, non cambiano il suo amore per la sua famiglia. “Avere tatuaggi non spaventa i miei figli, non mi rende un cattivo padre, fa solo vedere ai miei bambini una prospettiva diversa sulla vita.”

