Beatrice Venezi fa causa a Maria Rosaria Boccia: “È necessario salvaguardare la mia reputazione”

Il conflitto ha portato a tensioni nell’ambito culturale italiano, con dichiarazioni che mettono in discussione la trasparenza e la correttezza degli incarichi pubblici.





La rinomata direttrice d’orchestra Beatrice Venezi ha deciso di intraprendere azioni legali nei confronti di Maria Rosaria Boccia, una figura chiave nello scandalo che ha costretto Gennaro Sangiuliano a dimettersi dal suo ruolo di ex Ministro della Cultura. Recentemente, durante un’intervista rilasciata al programma di La7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile, Boccia ha lanciato gravi accuse contro Venezi, insinuando che la sua posizione fosse caratterizzata da conflitti di interesse.

Nell’intervento, Boccia ha affermato: “Il tema del conflitto di interesse è presente sul sito del Ministero della Cultura (MiC), dove sono pubblicati i curriculum dei consiglieri. Tutti mostrano elementi di conflitto. Ad esempio, Beatrice Venezi è una consigliera ben pagata, e non come me. È direttrice di un importante teatro, esegue concerti privati, e il 19 si esibirà per il G7 Cultura, ricevendo un cachet significativo”.

Tali affermazioni non sono state accolte con favore da Venezi, che ha immediatamente preso posizione confermando di aver incaricato i suoi legali di esaminare tutte le opzioni per difendere la propria reputazione professionale, in seguito alla diffusione di notizie non verificate e fuorvianti. Le dichiarazioni di Boccia si riferivano a un evento di grande rilievo che si terrà a Pompei in concomitanza col G7, evento previsto in Campania dal 19 al 21 settembre. Venezi si esibirà, infatti, in concerto con l’Orchestra Scarlatti, e l’evento rappresenta un importante momento di intrattenimento all’interno del summit dei Sette Grandi.

Al momento, il programma dell’evento rimane confermato, sebbene le dinamiche siano sotto la scrutini del nuovo Ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Ci sono quindi possibilità che l’agenda cambi a causa dello scandalo che ha coinvolto sia Boccia che l’ex Ministro. Secondo quanto riportato da ANSA, il programma prevede che le delegazioni giungano a Pompei il 20 settembre per visitare gli scavi e partecipare al concerto diretto da Beatrice Venezi, prima di una cena nella Palestra Grande.

Uno degli aspetti più delicati riguarda la possibilità che alcune informazioni riservate sui movimenti dei Ministri del G7 possano essere trapelate al di fuori delle misure di sicurezza del Ministero. La situazione rimane quindi sotto attenta osservazione, mentre le polemiche su conflitti di interesse continuano a sollevare interrogativi sulla trasparenza nella cultura italiana.