Belen «irriconoscibile» al matrimonio di Cecilia, il video del pianto all’altare suscita reazioni sui social: «Trasformata dalla chirurgia estetica»

Il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ha suscitato grande emozione tra i fan della coppia, ma a rubare la scena è stata la sorella maggiore Belen, visibilmente commossa durante la cerimonia. I video che la ritraggono mentre si asciuga le lacrime davanti alla sorellina vestita di bianco sono diventati immediatamente virali, emozionando i fan. Tuttavia, alcuni seguaci hanno notato un aspetto insolito della showgirl argentina, diverso rispetto a quello a cui sono abituati.





Le critiche per l’aspetto di Belen

Molti utenti sui social hanno espresso perplessità e critiche riguardo all’aspetto fisico di Belen, con commenti come “Mi ci è voluto un po’ a riconoscerla, ma che ha fatto?” e “Si è trasformata”. Alcuni hanno addirittura paragonato il suo aspetto a quello di una maschera, a causa dell’eccessivo ricorso a trattamenti estetici come il botox.”Mi spiace per lei, era una bella ragazza davvero… a furia di botox sono tutte uguali, delle maschere”, scrive un utente, mentre un altro ironizza: “È Virginia Raffaele che imita Belen“. C’è anche chi la bacchetta direttamente: “Non ne aveva assolutamente bisogno”.

L’emozione di Belen al matrimonio

Nonostante le critiche, Belen ha dimostrato di essere una sorella amorevole e attenta, visibilmente emozionata durante il matrimonio di Cecilia. La showgirl ha messo in pausa i social per godersi appieno il momento, esibendosi anche insieme al marito Tony Effe nel suo successo estivo “Sesso e samba”.L’emozione di Belen ha toccato il cuore di molti fan, che hanno apprezzato la sua partecipazione sincera e sentita alla gioia della sorella. Tuttavia, l’attenzione si è spostata rapidamente sul suo aspetto fisico, sollevando interrogativi e critiche da parte di alcuni seguaci.

No ma questa persona al matrimonio di Cecilia, chi è? pic.twitter.com/E70DbPwIl7 — Valentina Federici (@Vale_Rici) June 30, 2024