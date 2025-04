Tragedia su due ruote: un giovane di 15 anni perde la vita mentre cerca di stupire con acrobazie in bicicletta

I Carabinieri di Monza stanno conducendo un’indagine sul decesso di un ragazzo di 15 anni avvenuto nel pomeriggio di ieri a Desio, in Monza e Brianza. Il giovane è stato trovato gravemente ferito a terra, accanto alla sua bicicletta, in una zona tra via Santi e via San Bernardo, a pochi passi dalla sua abitazione. Le circostanze della sua morte sono ancora poco chiare, ma i primi accertamenti indicano che potrebbe essersi trattato di un incidente autonomo.





Dai filmati delle telecamere di sorveglianza della zona non sono emerse evidenze di passaggi di autoveicoli o motocicli che possano aver contribuito all’incidente. Pertanto, l’ipotesi prevalente è che il giovane studente sia caduto da solo, probabilmente mentre tentava di eseguire alcune evoluzioni sulla sua bicicletta. Tuttavia, questa circostanza deve ancora essere confermata dagli investigatori.

Il luogo del ritrovamento, una strada chiusa al traffico, è noto tra i ragazzi del posto come un’area in cui spesso si recano per praticare acrobazie con biciclette e motocicli. Questo ha sollevato ulteriori interrogativi tra le forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto.

La Procura di Monza ha disposto un’autopsia sul corpo del giovane, che sarà fondamentale per determinare le cause specifiche del decesso, attualmente descritto come inspiegabile. Le prime ricostruzioni suggeriscono che la morte possa essere stata causata da un violento trauma cranico, poiché il ragazzo al momento della caduta non indossava il casco. Questo aspetto potrebbe rivelarsi cruciale per comprendere le circostanze dell’incidente.

Nonostante il tempestivo intervento dei medici del 118, che hanno tentato di rianimarlo e lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Pio XI di Desio, le sue condizioni erano già critiche. Purtroppo, il giovane è deceduto poche ore dopo la caduta, lasciando la comunità locale in uno stato di shock e tristezza.

La notizia della sua morte ha colpito profondamente non solo la famiglia, ma anche gli amici e i compagni di scuola del ragazzo, che lo ricordano come un giovane vivace e pieno di vita. La comunità è in lutto per la perdita di un ragazzo così giovane, e i suoi coetanei si stanno unendo per onorare la sua memoria.

Le indagini proseguono, e gli inquirenti stanno raccogliendo ulteriori testimonianze da parte di chi si trovava nei dintorni al momento dell’incidente. La speranza è che queste informazioni possano chiarire ulteriormente la situazione e fornire risposte ai familiari del ragazzo.

Intanto, la scuola frequentata dal giovane ha espresso il proprio cordoglio e ha messo a disposizione supporto psicologico per gli studenti colpiti da questa tragica notizia. È un momento difficile per tutti, e la comunità di Desio si sta unendo per sostenere la famiglia e gli amici del ragazzo.