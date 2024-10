Belén Rodriguez nella residenza appena acquistata: quale è il prezzo del divano su misura e della lampada di design

Dopo un periodo difficile segnato dalla rottura con Stefano De Martino, Belén Rodriguez ha finalmente ritrovato se stessa e si prepara a nuovi inizi entusiasmanti. La showgirl argentina, che per mesi ha deciso di rimanere lontana dai riflettori, è pronta a fare il suo ritorno in grande stile, sia sul piccolo schermo che nella sua vita privata.





Dopo aver vissuto un periodo di riflessione e di lontananza dai social e dalla televisione, Belén Rodriguez è pronta a tornare più forte che mai. La showgirl argentina ha annunciato il suo debutto su Real Time con un programma tutto suo, segnando così un nuovo inizio nella sua carriera televisiva. Inoltre, sembra aver completato i lavori di ristrutturazione della sua casa milanese, mostrando ai fan i dettagli dell’arredamento del suo nuovo salotto.

La nuova casa di Belén Rodriguez è caratterizzata da un’ampia zona living con una maxi vetrata che si affaccia sul terrazzo. Le pareti bianche e il parquet di legno creano un ambiente luminoso e accogliente, mentre la scelta di faretti su binario total black aggiunge un tocco di modernità al salotto. Il pezzo forte dell’arredamento è il maxi divano in grigio scuro, modello standard di Edra personalizzato dalla showgirl. Questo dettaglio non è passato inosservato, soprattutto perché anche Fedez ha scelto lo stesso divano per il suo nuovo appartamento da single.

Il divano personalizzato di Belén Rodriguez ha attirato l’attenzione per il suo design esclusivo e il suo prezzo elevato: la versione basic viene venduta a oltre 15.400 euro, ma considerando la personalizzazione apportata dalla showgirl, il valore del divano è sicuramente superiore. Inoltre, spicca nella nuova casa di Belén una lampada traforata dallo stile minimal, che aggiunge un tocco di eleganza all’ambiente.

Dopo il periodo buio vissuto a causa della rottura con Stefano De Martino, Belén Rodriguez si prepara a godersi tutti i “nuovi inizi” che la attendono. Con il debutto imminente su Real Time e la ristrutturazione della sua casa milanese completata, la showgirl argentina si appresta a vivere una nuova fase della sua vita, pronta ad affrontare sfide e progetti entusiasmanti.

In conclusione, Belén Rodriguez ha superato il periodo difficile e si appresta a vivere un nuovo capitolo pieno di soddisfazioni e successi sia sul lavoro che nella vita privata. La sua determinazione e il suo impegno sono testimoniati dai progetti futuri che la vedranno protagonista in nuove avventure televisive e nella realizzazione della sua casa dei sogni.

