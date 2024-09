Belen Rodriguez pubblica il primo scatto con Angelo Galvano, lui commenta: “Sei la mia preziosa bambola”

Belen Rodriguez si prepara a tornare in televisione con nuove sfide lavorative, mentre la sua relazione con Angelo Galvano si consolida sotto gli occhi dei paparazzi e dei fan.





Una storia d’amore che fiorisce

La relazione tra Belen Rodriguez e Angelo Galvano continua a regalare momenti di gioia e amore alla showgirl argentina. Dopo la fine della sua precedente storia con Elio Lorenzoni, il cuore di Belen sembra aver trovato una nuova luce accanto all’ingegnere 34enne, che sembra averle portato positivo entusiasmo. Negli ultimi giorni, diverse foto scattate dai paparazzi hanno immortalato la coppia in varie situazioni, ma è stata la stessa Rodriguez a confermare ufficialmente la loro relazione sul suo profilo Instagram. In un post recente, ha condiviso un collage di immagini che include anche una foto del suo nuovo fidanzato, intento a fumare sul divano, un momento di intimità che non è passato inosservato.

La prima foto di Angelo Galvano postata da Belen Rodriguez

“Buen dia“, ha esclamato Belen in uno dei suoi ultimi post su Instagram, un modo affettuoso per augurare una buona giornata ai suoi follower. In questo post a carosello, ha mostrato alcuni scorci della sua vita quotidiana, tra viaggi per set fotografici e momenti di relax a casa. Tra le immagini, spicca quella di Angelo Galvano, la prima che la showgirl pubblica in modo ufficiale. Non solo foto, ma anche parole: Galvano ha risposto al post con un affettuoso commento: “Sos mi muñeca hermosa“, che si traduce in “Sei la mia bella bambola”. Questo scambio di affetto pubblico ha fatto emozionare i fan, ampliando così l’interesse per la loro storia d’amore.

Il ritorno di Belen Rodriguez in tv

Mentre la vita personale si riempie di felicità, Belen si prepara a rientrare nel mondo della televisione. Negli ultimi giorni, ha fatto il suo ritorno sui set, proiettandosi verso una nuova avventura professionale. Con un contratto con Discovery, la Rodriguez condurrà due nuovi programmi autunnali sul NOVE e su Real Time. I titoli dei programmi sono “Only Fan Comico Show” e “Amore alla prova – La crisi del settimo anno”. Belen ha commentato con entusiasmo questo nuovo capitolo della sua carriera, esprimendo la sua gratitudine alla famiglia di Warner Bros. Discovery per averle dato questa opportunità. “È un onore far parte di un progetto così importante, dove spero di portare la mia passione e professionalità”, ha dichiarato, sottolineando l’impegno e il cuore che metterà in questo nuovo lavoro.

Un futuro luminoso per Belen

In questo momento di crescita sia personale che professionale, la showgirl argentina sembra essere in uno dei periodi più felici della sua vita. Con un amore che sta sbocciando e nuove sfide in arrivo, Belen Rodriguez è pronta a brillare ancora di più nel panorama televisivo italiano. I suoi fan attendono con trepidazione di seguire le sue nuove avventure, sia sul piccolo schermo che nella sua vita privata.