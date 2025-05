Un’influencer curvy esorta la McLaren ad aumentare i seggiolini auto per adattarli al suo sedere: “Dovrebbero essere per tutti”

Bon, che ha attirato molta attenzione per le sue curve e per le sue idee esplicite sulla body positivity, condivide spesso foto e video che promuovono l’accettazione di sé. Con un peso di circa 100 chili, è diventata una star dei social media.

Tuttavia, nonostante i suoi sforzi per accogliere la diversità corporea, sostiene che il mondo non è sempre costruito per accogliere le sue dimensioni.

Nel suo ultimo video, si vede Bon mentre cerca di entrare in un’elegante auto sportiva McLaren con portiere ad ala di gabbiano, ma fa fatica a entrarci comodamente.