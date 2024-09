Belen Rodriguez si libera di De Martino: spunta un quadro sul marciapiede di casa

Belen Rodriguez sembra determinata a voltare pagina nella sua vita. Come riportato dal settimanale Oggi, di fronte al suo appartamento a Milano sono stati rinvenuti diversi oggetti che la showgirl desidererebbe eliminare, incluso un grande quadro che la ritrae con l’ex compagno Stefano De Martino, padre di Santiago. Si tratta di un gesto che potrebbe suggerire un trasloco imminente o una forte volontà di “liberarsi” del passato.





Prossima a compiere 40 anni, Belen è in procinto di tornare in televisione con due nuovi programmi su Discovery: Amore alla prova. La crisi del settimo anno e Only Fun. Questo nuovo capitolo professionale arriva dopo la sua separazione da Mediaset, e potrebbe riflettere anche una sua voglia di cambiamento personale e amoroso. Fuori dal suo appartamento in centro a Milano, sono stati notati vari oggetti che potrebbero rappresentare un addio a un passato che la showgirl desidera alle spalle.

Nel reportage di Oggi, si evidenziano “diversi cimeli” accantonati in strada, tra cui un grande trampolino elastico e una “foto gigante” di Belen e De Martino. Il quadro, appoggiato sul marciapiede, sembra indicare una chiara intenzione di distaccarsi da quel ricordo, anche se il settimanale suggerisce che potrebbe trattarsi semplicemente di un trasloco o di un normale smaltimento rifiuti da parte di Amsa, la compagnia che gestisce la raccolta nella città. Potrebbe essere che Belen voglia definitivamente rimuovere qualsiasi elemento legato a De Martino per partire verso un nuovo capitolo di vita con il suo fidanzato Angelo Galvano, oppure può darsi che intenda solo sistemare l’oggetto.

Dopo una pausa di riflessione, Belen Rodriguez sembra pronta a riprendere in mano la sua carriera. Attraverso il suo rinnovato impegno televisivo, la conduttrice si appresta a debuttare su Nove con i suoi nuovi programmi. Nel frattempo, la relazione con Angelo Galvano appare stabile, i due hanno trascorso insieme l’estate e hanno cominciato a condividere immagini sui social. D’altro canto, il suo ex Stefano De Martino è attualmente impegnato con il programma Affari Tuoi su Rai1, dove ha ottenuto ascolti molto positivi, raccogliendo il testimone lasciato da Amadeus.