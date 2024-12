Belve, Tina Cipollari: “Mi considero una casalinga in televisione. Maria interviene sui microfoni quando va storto”

Tina Cipollari è stata ospite del programma “Belve”, condotto da Francesca Fagnani, dove ha condiviso dettagli sulla sua vita privata e professionale. La celebre opinionista di “Uomini e Donne” ha parlato con ironia e sincerità, toccando temi come il suo carattere, il rapporto con i fan e il lavoro in televisione.





Durante l’intervista, Cipollari ha esordito scherzando sul fatto di avere una voce bassa a causa di un recente scontro con Gemma Galgani: “Proprio ieri ho urlato contro Gemma e sono rimasta svociata”. Ha poi spiegato di non rilasciare spesso interviste perché vive una vita molto impegnata in campagna, circondata da animali come galline, papere e oche. Con il suo consueto spirito ironico, ha aggiunto: “Le oche sono bellissime, io poi sono abituata a stare con le oche!”.

L’opinionista ha sottolineato di essere molto amata dal pubblico femminile, ma non ha esitato a rispondere a chi non la apprezza: “Se qualcuno non mi ama è perché non capisce la mia ironia. Sono persone grigie. Chi non mi ama conduce una vita veramente triste!”. Ha inoltre spiegato il suo carattere deciso paragonandosi a un cobra: “Non attacco se non vengo attaccata, perché sono intelligente. Se attacco, sono motivata”. Rispondendo alle accuse che spesso circolano sul programma “Uomini e Donne”, ha dichiarato: “C’è chi dice che lì è tutto combinato, ma io alla fine di ogni registrazione torno a casa distrutta”.

Durante l’intervista, Cipollari ha raccontato un aneddoto curioso legato al figlio Gianluca, che in un tema scolastico aveva descritto il lavoro della madre come quello di “quella che maltratta le persone in tv”. A questo proposito, ha respinto con fermezza l’etichetta di trash, affermando: “Io mi sento popolare, sono una del popolo, per questo sono tanto amata”.

Riguardo al suo ruolo nel programma di Maria De Filippi, ha confessato che a volte vorrebbe fare di più, ma viene limitata: “Spesso ho il microfono chiuso, sto proprio in punizione. Quando Maria capisce che sto prendendo una brutta piega, dice: ‘Chiudete!’ Poi a volte scende anche giù dalle scale per calmarmi”. Ha anche imitato i diversi modi in cui De Filippi pronuncia il suo nome per tranquillizzarla durante le registrazioni.

Cipollari ha ammesso di non rivedersi mai in televisione perché molto autocritica: “Io ho un problema con le telecamere, non so perché mi riprendono così male, mi fanno una balena. C’è gente che mi incontra per strada e mi dice che non mi riconosce. Ho chiesto ai registi di ‘Uomini e Donne’, ma mi hanno detto che era la seduta. Non è vero!”.

L’opinionista ha poi ricordato un momento delicato della sua carriera durante l’estate in cui si parlava di un possibile allontanamento dai programmi Mediaset a causa della lotta contro il trash. Ha raccontato: “Ho chiamato in redazione, ma mi hanno detto che non era vero. Poi ho scritto sui social un saluto a Pier Silvio, ma non era un gesto di sfida come poi è stato interpretato. Penso che in azienda comunque pensino bene di me, altrimenti non starei lì da 24 anni”.

Quando le è stato chiesto se si considera un’icona, Tina Cipollari ha risposto con orgoglio: “Io sì, sono un’icona gay e ringrazio la comunità di questo”. Tuttavia, ha ammesso di non conoscere l’acronimo LGBTQ+, suscitando una battuta da parte della conduttrice Fagnani: “Tutte così voi icone gay”.

Infine, l’opinionista ha assicurato che sarebbe pronta a tornare alla sua vita normale qualora i riflettori si spegnessero: “Tornerei tranquillamente alla mia vita”. Ha concluso affermando di non sentirsi furba, ma di essere consapevole del suo talento principale: “Far ridere la gente è il mio dono più grande”.

Nel corso dell’intervista non sono mancati momenti divertenti e battute che hanno messo in luce l’ironia e la spontaneità di Tina Cipollari, caratteristiche che l’hanno resa una delle figure più amate della televisione italiana.