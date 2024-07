Benedetta Rossi e il suo compagno Marco Gentili raccontano la cessione a Mondadori: “Non ci sentivamo più in sintonia”

La celebre food influencer, Benedetta Rossi, ha recentemente annunciato un accordo con Mondadori riguardante la vendita del 51% della sua società, Fatto in casa da Benedetta. In una serie di storie Instagram, Rossi ha condiviso i dettagli dell’accordo e i motivi che l’hanno portata a prendere questa decisione.





Rossi ha sottolineato che nonostante la cessione, la sua e la presenza del suo marito, Marco Gentili, nella società non cambieranno. “Rimarranno sempre Benedetta e Marco, quello che avete visto negli anni”, ha assicurato. Ha inoltre enfatizzato che la partnership con Mondadori permetterà loro di essere supportati da persone con cui collaborano da oltre otto anni, garantendo loro la libertà di continuare a fare le proprie scelte.

In un momento di grande onestà, Rossi e Gentili hanno ammesso di aver affrontato ansia e difficoltà legate alla gestione della loro crescente realtà imprenditoriale. “Le dimensioni che ha raggiunto la nostra realtà sono tali per cui noi non abbiamo le capacità necessarie per la gestione”, ha dichiarato Gentili. Nonostante il successo, hanno riconosciuto di aver commesso errori e di non sentirsi più adeguati a gestire la società in modo efficace.

Nonostante le sfide gestionali, Rossi e Gentili si mostrano ottimisti riguardo al futuro della loro società sotto la nuova partnership con Mondadori. Con l’obiettivo di preservare la propria autonomia e indipendenza, la coppia è pronta ad affrontare questa nuova fase della loro avventura imprenditoriale.

L’accordo con Mondadori rappresenta un nuovo capitolo nell’evoluzione dell’empireo imprenditoriale di Benedetta Rossi e Marco Gentili. Mentre affrontano le sfide del successo, la coppia si prepara ad un futuro promettente sotto l’ala protettiva di un importante gruppo editoriale come Mondadori.

@controcopertina Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili spiegano la cessione a Mondadori: “Non ci sentivamo più adeguati” ♬ suono originale – Controcopertina.com