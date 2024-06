Bernardeschi mette a segno un gol eccezionale, ma per l’Italia di Spalletti era un calciatore ignorato

Mentre l’ex Juventus continua a stupire con reti spettacolari in Nord America, il CT azzurro lo lascia a casa: un segnale preoccupante per il futuro della Nazionale?Quando si parla di calcio e le cose non vanno bene, gli assenti ovviamente hanno sempre ragione, eppure dando un’occhiata ai giocatori portati dal Ct azzurro in Germania il dubbio viene: non è questa la prima giocata da stropicciarsi gli occhi di Bernardeschi negli ultimi mesi, a riprova di una condizione psicofisica ottimale.





Pur con tutte le tare sulla competitività della Major League Soccer, soprattutto per quanto riguarda i ritmi di gioco, ci sembra difficile pensare che l’ex Juventus potesse fare peggio di quelli scesi in campo nei match giocati agli Europei – con l’abisso raggiunto contro la Svizzera – senza contare che parliamo di uno dei campioni di Wembley nel 2021.Considerazioni che ovviamente si possono estendere ai vari Locatelli, Bonaventura, Pessina, Colpani, Politano, Orsolini, Immobile, lasciati a casa da Spalletti: insomma a tutta quella gente che poteva alzare il livello di produzione di gioco, superiorità numerica e pericolosità sulla trequarti e in area avversaria, elementi che sono totalmente mancati in questa arida e bruttissima Italia che ha giocato gli Europei.

Il gol meraviglioso di Bernardeschi col Toronto

La rete di Bernardeschi ad Atlanta è un concentrato delle doti del toscano: parte in azione personale sulla sinistra, converge, entra in area e in mezzo a tre avversari lascia partire un tracciante col mancino che si insacca nell’angolino basso opposto.Una rete inutile purtroppo per il Toronto, che incassa la quarta sconfitta consecutiva dopo l’ottimo avvio di campionato e scivola indietro all’ottavo posto nella classifica della Eastern Conference.

Sul banco degli imputati è finito il portiere Luka Gravan, ed è stato proprio Bernardeschi ad andare davanti ai microfoni per ergersi a difensore del suo compagno: “Siamo tutti con lui, al 100%”.”‘Azzurri una volta, Azzurri per sempre’, cioè ‘Fratelli una volta, fratelli per sempre’. Questa cosa devo dire che Luca Vialli ce l’ha trasmessa tanto e ci ha fatto anche tanto bene. Noi siamo i primi tifosi della Nazionale”, ha detto qualche giorno fa Bernardeschi a Fanpage, parlando di lui e degli altri ex campioni d’Europa del 2021 non presenti in questa edizione. Qualche rimpianto resta…Nonostante le sue prestazioni stellari in MLS, Bernardeschi continua a essere escluso dalla Nazionale italiana dal CT Spalletti.

Questa decisione ha sollevato molti interrogativi tra i tifosi e gli esperti di calcio, che si chiedono se il talento dell’ex Juventus stia venendo sprecato in Nord America.Secondo alcuni analisti, la MLS potrebbe non essere il campionato ideale per mantenere alta la forma e il ritmo di gioco necessari per competere ad alti livelli con la Nazionale. Tuttavia, le reti spettacolari di Bernardeschi, come quella contro l’Atlanta, dimostrano che il giocatore ha ancora molto da offrire.La sua esclusione dalla squadra azzurra potrebbe essere un segnale preoccupante per il futuro della Nazionale. Con la mancata qualificazione ai Mondiali del 2022 e le deludenti prestazioni agli Europei del 2024, l’Italia ha bisogno di rinnovare il suo organico con giovani talenti e giocatori in forma.

Escludere Bernardeschi, che ha dimostrato di poter ancora fare la differenza, potrebbe essere un errore strategico.Inoltre, la dichiarazione di Bernardeschi sull’eredità di Vialli e sul suo amore per la Nazionale sottolinea l’importanza che il giocatore attribuisce alla maglia azzurra. Essere lasciato fuori potrebbe essere una delusione per lui e un segnale negativo per gli altri giocatori che aspirano a vestire la maglia della Nazionale.In conclusione, mentre Bernardeschi continua a brillare in MLS, la sua esclusione dalla Nazionale italiana solleva molti interrogativi. Il CT Spalletti dovrà valutare attentamente se questa decisione sia la migliore per il futuro della squadra azzurra, considerando il talento e la dedizione di un giocatore come Bernardeschi.