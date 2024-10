Bianca Guaccero e Giovanni si sono scambiati un bacio durante Ballando con le stelle

Il 26 ottobre 2024 è stata una data memorabile per la quinta serata di Ballando con le Stelle. La trasmissione, condotta da Milly Carlucci, ha messo in scena un episodio ricco di emozioni, rivelazioni e sorprese, culminato in un bacio che ha acceso la curiosità del pubblico. Questo gesto inatteso, avvenuto in diretta nazionale, ha segnato un punto cruciale nella competizione e ha visto protagonisti due dei concorrenti più discussi: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice.





La serata si è aperta con una performance di Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen, il cui ballo ha suscitato un’accoglienza favorevole da parte della giuria. Tuttavia, il vero trionfatore della serata è stato Anna Lou Castoldi, che insieme al partner Nikita Perotti ha conquistato la vetta della classifica con un impressionante punteggio di 49 punti, un riconoscimento che ha confermato la loro posizione di favoriti per la vittoria finale.

Il bacio di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: concorrenti allo scoperto

Tra i momenti salienti della serata, uno di particolare intensità emotiva è stato il bacio appassionato tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, evento che non solo ha suscitato entusiasmo tra il pubblico ma ha anche sollevato interrogativi sul futuro della loro relazione. Prima di questo sorprendente gesto, la serata è stata segnata dall’annuncio di Nina Zilli, che ha rivelato di considerare il ritiro dalla competizione a causa di problemi di salute, ricevendo un caloroso supporto da parte di giudici e spettatori.

Bianca Guaccero and Giovanni Pernice share some very passionate kisses during their Rumba ❤️‍🔥 #BallandoConLeStelle #StrictlyComeDancing #Strictly pic.twitter.com/DXKEjRDimb — Andrea 🥭 (@ANDREAESCIT) October 26, 2024

La coppia, esibendosi in una toccante rumba, ha ricevuto elogi dai giudici con 45 punti, ma il momento clou è stato senza dubbio il bacio tra Bianca e Giovanni, che ha provocato un boato di applausi in sala. Bianca, emozionata, ha successivamente espresso la sua gratitudine al partner, sottolineando come Giovanni le abbia ridato la fiducia in se stessa. Le sue parole hanno risuonato profondamente, evidenziando il legame creato tra i due danzatori.

BIANCA GUACCERO HA VINTO QUESTA EDIZIONE DI #BallandoConLeStelle NELLA TECNICA LEI PAZZESCA NELL’AMORE LORO BONAZZI IN TUTTO RIDATELE SUBITO UN PROGRAMMA CHE SE LO MERITA PRESTO pic.twitter.com/123tvZemcx — 𝒦𝒶𝓁𝑜 (@KaloTwittaCose) October 26, 2024

Il momento romantico ha suscitato reazioni entusiastiche, con Alberto Matano che ha interrogato Bianca sulla sua percezione di meritarsi la felicità. La risposta di Bianca, carica di ottimismo, ha fatto sognare i telespettatori: “Siamo sulla buona strada”. Le promesse di un futuro luminoso si intrecciano ora con le aspettative dei fan, che attendono speranzosi di scoprire cosa riserverà il percorso della coppia.

La serata di Ballando con le Stelle ha messo in evidenza non solo i talenti dei partecipanti ma anche il potere delle emozioni, portando alla ribalta storie che vanno oltre la semplice danza. La relazione tra i concorrenti si è trasformata in un tema centrale che ha catturato l’attenzione del pubblico, promettendo di rimanere al centro delle conversazioni nei prossimi appuntamenti del programma.