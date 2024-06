Bimba di 6 anni attaccata al viso dal cane di un compagno di scuola: salvata dalle grida dei genitori

Una serata tranquilla si è trasformata in un incubo per una bambina di 6 anni, che è stata azzannata in volto da un cane mentre si trovava a casa di un suo compagno di classe. L’episodio è avvenuto lo scorso sabato 29 giugno a Castelgerundo, nel lodigiano.





La bambina, insieme ai genitori, era andata a mangiare a casa della famiglia del suo compagno di classe. Il cane corso della famiglia, che la piccola conosceva già, è stato lasciato libero in quell’occasione. Improvvisamente, il cane ha morso in viso la bambina in modo completamente inaspettato.

Appena i genitori della bimba hanno visto il cane avventarsi sulla loro figlia, hanno gridato di paura, facendo così allontanare l’animale. La bambina, residente a Codogno, è stata quindi portata d’urgenza all’ospedale di Bergamo con l’elisoccorso, data la gravità delle ferite riportate. Una volta arrivata, i medici l’hanno immediatamente operata per rimetterle a posto lo zigomo e parte della mandibola.

L’intervento chirurgico, durato diverse ore, è stato particolarmente delicato ma è andato a buon fine. La bambina ha riportato ferite serie al volto, ma grazie all’immediato soccorso e all’abilità dei medici, le sue condizioni sono ora in miglioramento.

Indagini in corso

Le autorità competenti stanno indagando sull’accaduto per chiarire le esatte dinamiche dell’incidente. La famiglia del compagno di classe, così come i proprietari del cane corso, sono sotto shock per quanto accaduto e collaborano pienamente con le forze dell’ordine.

Questo episodio serve da monito sull’importanza di prestare la massima attenzione e responsabilità quando si hanno animali domestici, soprattutto in presenza di minori. È fondamentale seguire le indicazioni di sicurezza e adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare spiacevoli incidenti.

La comunità locale e tutti coloro che sono venuti a conoscenza di questa vicenda sono profondamente scossi e si stringono attorno alla famiglia della bambina, augurando una pronta guarigione e un ritorno alla normalità dopo questo terribile episodio.