Bimbo di 3 anni trovato senza vita nel canale: la famiglia aveva già segnalato la sua scomparsa e il padre ha tentato di rianimarlo

Un tragico evento ha colpito una famiglia nel pomeriggio di domenica 25 agosto, quando un bimbo di 3 anni è scomparso nei pressi di Ascoli Piceno. I genitori hanno subito segnalato la scomparsa, mentre il corpo privo di sensi del piccolo è stato trovato in un canale. Il padre, purtroppo, è deceduto poco dopo l’arrivo del 118 dopo aver tentato invano di rianimare il bambino.





I vigili del fuoco sono stati allertati da due passanti che avevano notato un corpo senza vita in un canale a Spinetoli. Quando sono giunti sul posto, i soccorritori si sono resi conto che era il bimbo di 3 anni che stavano cercando. Inizialmente, il piccolo è stato trovato con segni vitali, ma le sue condizioni erano già disperate. È morto poco dopo l’intervento dei vigili durante le prime manovre di rianimazione.

Dopo ore di ricerche, i genitori hanno ricevuto la notizia del ritrovamento e sono accorsi rapidamente al canale. Il padre, con competenze mediche, ha immediatamente recuperato il bambino e ha cominciato a praticare rianimazione, assistito successivamente dai sanitari del 118. Purtroppo, nonostante gli sforzi, non c’è stato nulla da fare. L’eliambulanza chiamata per un possibile trasferimento all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona è stata richiamata, poiché il bambino era ormai deceduto.

Le indagini sul caso sono in corso. Secondo le informazioni disponibili, il piccolo era andato in gita con i genitori quando, in un attimo di distrazione, si è allontanato. La madre e il padre hanno denunciato la scomparsa, dando inizio a una ricerca che è durata per tutto il pomeriggio. Intorno alle ore 20 di domenica, il corpo del bambino è stato scoperto in un canale profondo circa un metro e mezzo, a circa un chilometro dal punto in cui era stato visto l’ultima volta.

La madre, che è in stato interessante, ha avvertito un malore al momento del drammatico ritrovamento ed è stata assistita dai sanitari del 118 presenti sul posto. Questa tragica vicenda ha lasciato una famiglia distrutta e ha suscitato un grande dolore nella comunità locale. La triste storia mette in evidenza l’importanza della vigilanza nei confronti dei bambini, specialmente in situazioni dove possono presentarsi pericoli inaspettati.