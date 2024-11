Bimbo precipita dal terrazzo della casa dei nonni e perde la vita

Un dramma si è consumato ieri a Perugia, dove il giovane Giosue, di soli dieci anni, è deceduto dopo essere caduto dal balcone della casa dei nonni. Non emergono responsabilità di altre persone, ma la dinamica dell’accaduto è ancora poco chiara.





Secondo quanto riportato da Perugiatoday, il bambino si sarebbe sporto dal balcone nel pomeriggio di ieri, forse per vedere qualcosa sotto all’abitazione, e sarebbe caduto. I soccorsi del 118 sono stati immediati, ma purtroppo Giosue è deceduto durante la notte all’ospedale di Perugia.

La tragedia a Perugia

La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara, e la polizia sta conducendo accertamenti per comprendere meglio quanto sia avvenuto. Al momento, però, non emergono responsabilità di altre persone.

L’accaduto

“Il bambino si è sporto dal balcone nel pomeriggio di ieri e è caduto. Siamo tutti sconvolti da questa tragedia” ha dichiarato un vicino di casa.

Le circostanze esatte che hanno portato alla caduta di Giosue non sono ancora del tutto chiare. La famiglia è sotto choc per quanto accaduto e al momento preferisce non rilasciare dichiarazioni.

Accertamenti in corso

La polizia sta conducendo accertamenti per comprendere meglio l'accaduto.

