Boccia usa occhiali-camera per filmare le stanze private di Montecitorio: il caso Sangiuliano

La situazione sta diventando sempre più intricata. Nonostante i tentativi di chiarimento da parte di Giorgia Meloni, le dichiarazioni ufficiali e le lettere, il profilo Instagram di Maria Rosaria Boccia continua a essere una fonte di verità alternative. La questione principale è chiarire la natura dei rapporti tra il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la donna, spesso vista in pubblico con lui. Al di là del gossip, l’interesse pubblico risiede nel capire il ruolo di Boccia in eventi, trasferte o riunioni del ministero.

Nuovi elementi e sospetti

Un nuovo elemento si aggiunge alla complessa rete di sospetti e indizi. Selvaggia Lucarelli, sulle pagine del Fatto Quotidiano e nel suo profilo Instagram, ha evidenziato delle clip girate a Montecitorio, sede della Camera dei deputati. Secondo le informazioni disponibili su Instagram, queste Storie risalgono a 16 settimane fa, quindi a maggio 2024. Le clip sono state registrate con occhiali dotati di telecamera integrata.

Gli occhiali Ray-Ban utilizzati da Boccia

Boccia ha confermato che le immagini a Montecitorio sono state riprese con un modello di occhiali Ray-Ban. Questi occhiali, creati in collaborazione con Meta, sono smart glasses con telecamere integrate che permettono di registrare l’ambiente circostante senza usare lo smartphone. Inoltre, alcune funzioni consentono di effettuare chiamate o ascoltare musica tramite tocchi sulle asticelle.

Questa collaborazione tra Ray-Ban e Meta esiste da tempo, ma gli occhiali non sono economici: i prezzi variano dai 320 ai 400 euro. Il problema non è tanto lo strumento utilizzato, che è legale, quanto il contesto delle riprese. Le registrazioni a Montecitorio sono soggette a regole severe. Le immagini pubblicate da Boccia non riguardano aree del palazzo solitamente accessibili alla stampa. Sono state approvate o autorizzate?

Il caso di Maria Rosaria Boccia e Gennaro Sangiuliano continua a sollevare domande e dubbi. La trasparenza e la chiarezza sono fondamentali per risolvere questa situazione e ristabilire la fiducia del pubblico. Le indagini e le verifiche sulle riprese a Montecitorio saranno cruciali per fare luce su questa vicenda.