Bologna, drammatico incidente tra A1 e A14: auto e camion in fiamme, un morto e viabilità bloccata

Incidente mortale oggi sul raccordo tra A1 e A14 a Bologna Un’auto e un camion si sono scontrati per cause ancora da chiarire e poco dopo hanno preso fuoco Le fiamme e il fumo nero erano visibili anche a distanza Il bilancio è di una vittima





Secondo i primi accertamenti si trattava di un tamponamento tra un’auto e un camion nel raccordo di Casalecchio che collega A1 e A14 all’altezza di Borgo Panigale in direzione San Lazzaro avvenuto intorno alle 1130 Dopo l’impatto si è sviluppato un incendio che ha coinvolto entrambi i veicoli

L’autista del camion è riuscito a scappare mentre il conducente dell’auto è morto carbonizzato La sua identità non è ancora nota I soccorritori hanno lavorato a lungo per verificare se nell’abitacolo dell’auto ci fosse un’altra persona Il tratto autostradale è chiuso e ci sono lunghe code Sono intervenuti i Vigili del fuoco le pattuglie della Polizia stradale e il personale della terza direzione di tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia

Autostrade per l’Italia presente sul posto con i propri operatori consiglia a chi viaggia sulla A1 verso Padova di uscire a Bologna Casalecchio percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Bologna Arcoveggio A chi è diretto verso Ancona si consiglia di uscire a Bologna Casalecchio percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Bologna San Lazzaro

L’incidente di oggi è avvenuto nello stesso tratto in cui nell’agosto del 2018 esplose una cisterna carica di gpl provocando un morto e decine di feriti anche tra i soccorritori