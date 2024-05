Bonolis ironizza su Amadeus, la risposta è tagliente

Un inaspettato scontro tra Paolo Bonolis e Amadeus emerge nel panorama televisivo italiano, rivelando rivalità e frecciate pungenti tra i due noti conduttori.





Paolo Bonolis e Amadeus non sono mai stati amici, ma recenti dichiarazioni e reazioni rivelano una tensione crescente tra i due conduttori di spicco della televisione italiana. Il divorzio artistico di Amadeus dal suo storico agente Lucio Presta, che continua invece a rappresentare Bonolis, potrebbe aver contribuito a questa frizione.

La dichiarazione di Bonolis

A innescare il confronto è stata un’intervista rilasciata da Paolo Bonolis a Repubblica. “Non voglio restare in video a vita,” ha dichiarato Bonolis, ipotizzando un suo possibile ritiro dalle scene televisive. “Magari prima un Festival di Sanremo. Può darsi che lo rifarò – ha detto – a modo mio, come quelli che ho già fatto. Nel 2005 penso di aver dato un contributo importante al cambiamento del Festival. Potrebbe essere una bella chiusura.”

Parlando del prossimo Sanremo, Bonolis ha espresso la sua felicità per l’arrivo di Carlo Conti: “Sono felice per lui, è uno dei pochi amici che ho nel mondo dello spettacolo, insieme ad Antonella Clerici e mio fratello Luca Laurenti.” Poi, l’affondo: “Mi è piaciuta tantissimo la risposta che Carlo ha dato a un giornalista che gli chiedeva se temesse di non fare il 74% di share: non lo farò perché non chiuderò mai alle tre di notte.”

La risposta di Amadeus

Il riferimento evidente alle lunghe serate di Amadeus a Sanremo non è passato inosservato. Il conduttore ha reagito su Instagram con una storia al vetriolo: una foto di un castoro che rosicchia il tronco di un albero, un chiaro messaggio di risposta a Bonolis, accusandolo velatamente di essere un “rosicone”.

L’origine della rivalità

La rivalità tra Paolo Bonolis e Amadeus potrebbe trovare le sue radici nel recente divorzio artistico tra Amadeus e Lucio Presta. Presta, noto agente delle star, continua a rappresentare Bonolis, e questa situazione potrebbe aver acuito le tensioni tra i due conduttori.

La frecciatina di Bonolis sulla durata delle serate di Sanremo condotte da Amadeus non è solo una critica sulla gestione del tempo, ma sembra anche voler sottolineare una differenza di stile e di approccio al mondo dello spettacolo.

Nel mondo della televisione italiana, Paolo Bonolis e Amadeus sono due figure di spicco, ciascuno con il proprio stile e il proprio seguito di fan. Bonolis, noto per la sua ironia e il suo approccio diretto, ha sempre cercato di innovare e sorprendere. Amadeus, invece, ha dimostrato di saper gestire eventi di grande portata come il Festival di Sanremo, attirando un vasto pubblico con serate lunghe ma ricche di contenuti.

Il recente scambio di frecciatine tra Bonolis e Amadeus potrebbe essere solo l’inizio di un confronto più ampio. Entrambi i conduttori hanno dimostrato di non avere timore di esprimere le proprie opinioni, e il pubblico italiano osserva con interesse lo sviluppo di questa rivalità.

In conclusione, il rapporto teso tra Paolo Bonolis e Amadeus aggiunge un nuovo capitolo alla storia della televisione italiana. Mentre i due conduttori continuano a dominare la scena televisiva, il loro scontro offre un intrigante spunto di riflessione sulle dinamiche del mondo dello spettacolo.