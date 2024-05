Addio al trentenne Simone Pisu, in sella alla sua moto con un amico che perde il controllo e si schianta contro un cartello stradale

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Muravera, portando alla morte di Simone Pisu. Ecco i dettagli dell’incidente e le sue conseguenze.





Un incidente stradale mortale è avvenuto sulla statale 125 nei pressi di Cagliari, causando la morte di Simone Pisu, un giovane di 30 anni originario di Muravera. L’incidente è avvenuto all’una di notte tra mercoledì e giovedì.

Simone viaggiava come passeggero su una Yamaha 600 guidata da un amico 48enne. Durante una curva, il conducente ha perso il controllo della moto, che si è schiantata contro un cartello stradale e ha finito la sua corsa fuori strada. Il 48enne è stato trasportato all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari con ferite non letali, mentre Simone Pisu è deceduto sul colpo.

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti sul luogo il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Nonostante i loro sforzi, la vita di Simone non è stata salvabile. La moto è stata recuperata e affidata al soccorso stradale. Durante l’intervento, è stato rinvenuto anche il casco di Simone, che si era sfilato durante l’impatto.

Le autorità hanno pianificato esami tossicologici per il conducente sopravvissuto al fine di chiarire ulteriormente le cause dell’incidente. Queste indagini aiuteranno a comprendere se vi siano stati altri fattori, oltre alla perdita di controllo, che hanno contribuito alla tragedia.

La comunità di Muravera è profondamente in lutto per la perdita di Simone, ricordato da tutti come “un’anima buona, che sorrideva sempre”. La salma di Simone è stata restituita alla famiglia, che ha organizzato il funerale nel cimitero locale.

Gli amici e i conoscenti si sono riuniti per rendere omaggio a Simone, condividendo ricordi e momenti vissuti insieme. La tragedia ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità, che si stringe attorno alla famiglia di Simone in questo momento di grande dolore.

Simone Pisu sarà ricordato per il suo carattere allegro e la sua bontà d’animo. La sua morte prematura è un duro colpo per tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano. La sua scomparsa mette in luce l’importanza della sicurezza stradale e la necessità di vigilare costantemente per prevenire tragedie simili in futuro.