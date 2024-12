Bove lascia l’ospedale: il centrocampista della Fiorentina torna a casa dopo 12 giorni

Edoardo Bove ha lasciato l’Ospedale Careggi di Firenze, dove era stato ricoverato dal 1° dicembre in seguito a un malore che lo aveva colpito durante la partita tra Fiorentina e Inter. Dopo dodici giorni di degenza e l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo, il giocatore è tornato a casa, pronto a riprendere gradualmente la sua quotidianità.





Il centrocampista, attualmente in prestito alla Fiorentina ma di proprietà della Roma, ha vissuto momenti difficili, ma le sue condizioni sono ora stabili. La società viola gli è stata vicina in ogni fase, dimostrando grande solidarietà. Nei prossimi giorni, probabilmente già sabato, Bove farà visita ai suoi compagni di squadra presso il centro sportivo Villa Park.

Durante il ricovero, martedì scorso, gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo removibile, una misura preventiva fondamentale per garantire la sua sicurezza. Il dispositivo sarà monitorato nelle prossime settimane, quando si valuterà se potrà essere rimosso o meno. Questa decisione avrà un impatto significativo sul futuro calcistico del giovane centrocampista.

La situazione di Edoardo Bove richiama inevitabilmente altri casi simili nel mondo del calcio, come quello del danese Christian Eriksen, che, dopo aver ricevuto un defibrillatore sottocutaneo, ha dovuto lasciare la Serie A per continuare la carriera in Inghilterra. Anche per Bove, le normative italiane potrebbero rappresentare un ostacolo se il dispositivo dovesse diventare permanente, poiché i regolamenti vietano l’attività agonistica a chi ne è portatore.

Nonostante l’incertezza sul suo futuro sportivo, la priorità rimane la salute. Il malore di Bove è stato un momento di grande apprensione non solo per i suoi compagni di squadra e lo staff tecnico, ma anche per i tifosi e l’intera comunità calcistica. Dopo l’episodio, il capitano della Fiorentina, Danilo Cataldi, gli ha dedicato il gol decisivo contro il Cagliari, un gesto che ha testimoniato l’affetto e la vicinanza del gruppo.

Nel frattempo, il centrocampista continuerà a essere seguito dai medici per garantire un recupero completo. Resta da capire se la sua carriera calcistica potrà proseguire in Italia o se dovrà cercare opportunità all’estero, dove i regolamenti sono più flessibili per i giocatori con defibrillatori.

La vicenda ha riacceso il dibattito sulla sicurezza degli atleti e sull’importanza di protocolli medici adeguati. L’impianto del defibrillatore, pur essendo una misura precauzionale, rappresenta una scelta difficile per molti calciatori, poiché può influenzare non solo la loro vita professionale ma anche quella personale.

Per Edoardo Bove, il ritorno a casa rappresenta un primo passo verso il recupero e la normalità. La speranza è che il giovane centrocampista possa superare questa difficile fase della sua carriera con il supporto della sua famiglia, della Fiorentina e dei suoi tanti tifosi.