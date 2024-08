Brigitte Bardot in lutto per Alain Delon: “Perdo un amico, un complice, un’icona”

L’attrice Brigitte Bardot rivela la sua profonda tristezza per la scomparsa di Alain Delon, simbolo di un’epoca che ha lasciato un’impronta indelebile nel cinema francese.





Brigitte Bardot esprime il suo incredibile dolore per la perdita di Alain Delon, avvenuta nelle scorse ore, definendo la situazione come un “vuoto abissale che nessuno potrà mai riempire”. La Bardot, ormai unica rappresentante di un’era dorata del cinema francese, ha voluto rendere omaggio al suo amico con una lettera toccante, pubblicata sui social. “Alain, con la sua morte, chiude il magnifico capitolo di un’epoca passata, di cui era l’emblema”, ha scritto l’attrice, facendo riferimento al suo status iconico.

La lettera di addio di Brigitte Bardot

Nella sua commovente missiva, Brigitte Bardot continua: “Alain ha incarnato il meglio del ‘cinema di prestigio’ francese. Era un ambasciatore di eleganza, talento e bellezza”. Delon, per Bardot, non era solo un collega, ma un amico caro, un “alter ego” e un “complice”. “Condividevamo valori, delusioni e una passione sfrenata per gli animali“, ha aggiunto. La Bardot ha citato una frase del poeta Alfred de Vigny, assimilando la loro amicizia a un riflesso di ciò che erano e di ciò che lasciano dopo la morte: “Per vedere cosa eravamo sulla terra e cosa lasciamo, solo il silenzio è grande; tutto il resto è debolezza”.

Il legame tra Alain Delon e Brigitte Bardot

Negli anni, la coppia ha trovato una comunanza nei loro valori e nelle loro posizioni su questioni politiche e sociali. Frequenti interventi pubblici li hanno visti esprimere opinioni favorevoli a posizioni di destra, sostenendo le idee di Jean-Marie Le Pen e poi di sua figlia Marine. Questa affinità ha suscitato tanto ammirazione quanto polemiche, dividendo l’opinione pubblica francese su due figure emblematiche del cinema e della cultura nazionale. Inoltre, il loro amore per gli animali è diventato un altro punto di connessione, come dimostrato da vari progetti a favore dei diritti degli animali, tra cui la fondazione guidata dalla stessa Bardot. Recentemente, proprio sui social, la fondazione ha ribadito l’importanza dell’attivismo per gli animali, sottolineando il legame profondo che l’attrice aveva con Delon.

La morte di Alain Delon rappresenta non solo una grande perdita nella vita personale di Brigitte Bardot, ma anche un triste addio a un’era di grande splendore e creatività nel panorama cinematografico francese. Con la scomparsa di Delon, il mondo perde un’icona e un’epoca costellata di attimi indimenticabili, mentre Bardot rimane l’ultima custode di quei valori cinematografici che hanno segnato la sua e la vita di Delon.