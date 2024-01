Il nuovo anno è iniziato con una tragedia stradale, avvenuta questa mattina del 3 gennaio, sull’autostrada A7 in direzione Milano, tra Isola del Cantone e Vignole Borbera. In questo tragico incidente, un giovane di soli 21 anni, originario della Toscana, ha perso la vita. Al momento, le sue generalità non sono state rese note.

L’incidente ha coinvolto altri quattro giovani, di cui due si trovano in condizioni gravissime. Uno di loro è stato trasportato in elisoccorso Eli Piemonte al centro traumatologico ortopedico di Torino, con codice rosso. Una giovane, anch’essa in condizioni critiche, è stata portata a Novi Ligure. Gli altri due feriti, anch’essi con codice rosso e trasportati in elisoccorso, sono stati ricoverati all’ospedale San Martino di Genova.

Soccorso Immediato e Indagini in Corso





Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici e due ambulanze della Croce Rossa Ronco Scrivia e della Verde Casella, insieme a un’automedica. Le forze dell’ordine della polizia stradale sono arrivate per stabilire con precisione la dinamica dell’incidente. Nel frattempo, il tratto dell’A7 è stato chiuso, costringendo i viaggiatori in direzione Milano a deviare verso la stazione di Ronco Scrivia, per poi rientrare in autostrada a Vignole Borbera. Per chi viaggia da Genova a Milano, si consiglia di prendere la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce come alternativa.

Questo tragico incidente rappresenta un inizio d’anno macchiato di sangue e solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e la necessità di guidare con prudenza e attenzione.