Il programma “Rischiatutto 70” rappresenta un omaggio speciale per celebrare il 70° anniversario delle trasmissioni Rai, che hanno ufficialmente preso il via il 3 gennaio 1954. Questo evento storico è stato condotto da Carlo Conti ed è strutturato come una partita speciale del celebre quiz “Rischiatutto,” originariamente presentato da Mike Bongiorno.

Le Parole di Carlo Conti

In un’intervista recente a TV Sorrisi e Canzoni, Carlo Conti ha espresso il suo onore nel celebrare un anniversario così significativo per la Rai e per la televisione italiana in generale. Ha ricordato con affetto alcune delle trasmissioni più iconiche di quel periodo, come la “Domenica Sportiva” e “Arrivi e Partenze,” che ha segnato il debutto in Italia di Mike Bongiorno.

Grandi Ospiti in Arrivo

L’evento annuncia la partecipazione di ospiti di prestigio, tra cui Mara Venier, Loretta Goggi, Alberto Matano, Nino Frassica e Piero Chiambretti. Tuttavia, molti si chiedono quanto guadagneranno per la loro partecipazione a “Rischiatutto.” Cerchiamo di scoprirlo.





I Guadagni di Piero Chiambretti e Nino Frassica

Piero Chiambretti e Nino Frassica, insieme agli altri illustri partecipanti, vestiranno i panni dei concorrenti e avranno l’opportunità di rispondere alle domande e vincere un premio in denaro, se saranno abili. Le categorie delle domande spazieranno dalla televisione ai programmi divulgativi, dalla musica allo sport.

Tuttavia, rispondere con esattezza alla domanda sui guadagni di Piero Chiambretti e Nino Frassica per la partecipazione a “Rischiatutto” non è semplice, poiché le cifre ufficiali dei compensi dei personaggi noti raramente vengono divulgate.

In ogni caso, considerando la notorietà e la carriera di successo di Chiambretti e Frassica nel mondo dello spettacolo, è plausibile supporre che abbiano ricevuto compensi sostanziosi per la loro partecipazione come ospiti speciali a “Rischiatutto.” Il programma promette di offrire spettacolo e nostalgia televisiva, con la partecipazione di altre icone televisive come Pippo Baudo.