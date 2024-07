Buffon riflette sulle dimissioni dalla sua posizione in Nazionale: solo un evento può fargli riconsiderare la decisione

La richiesta di chiarezza sul progetto

Dopo l’eliminazione dell’Italia agli Europei, Gigi Buffon, capo delegazione azzurro, riflette sul suo futuro nel ruolo e chiede chiarezza sul progetto della Nazionale.Gigi, leggenda del calcio italiano e capo delegazione dell’agli, si trova di fronte a un bivio dopo l’eliminazione deglidalla competizione. Da un lato, le voci di possibilidal suo ruolo si fanno sempre più insistenti, dall’altro, ilcampione del mondo nel 2006 chiede un confronto con laper capire ilpresente e futuro dellaSubito dopo l’uscita di scena dell’contro lasi era rifiutato di parlare, probabilmente invitando il presidentea farlo al suo posto. Nelle sue parole successive, tuttavia, ilha espresso dubbi e delusioni, sottolineando come il gruppo “poteva far meglio” e ammettendo di poter aver “deluso le aspettative” nel suo ruolo.

Secondo Sky, Buffon ha chiesto con “grande senso di responsabilità” un confronto con la FIGC per capire i programmi e i progetti in vista dei Mondiali 2026. Solo elementi convincenti sul progetto presente e futuro dell’Italia possono farlo desistere dall’idea di dimettersi. Il portiere vuole comprendere quali saranno i punti da cui far ripartire il progetto di rilancio della Nazionale e valutare le condizioni per guardare al futuro.

Il monito di Buffon e le elezioni anticipate

Già dopo l’arrivo dell’Italia dalla Germania, Buffon aveva fatto trapelare i suoi dubbi, sottolineando come la qualificazione ai Mondiali 2026 sia “il minimo sindacale” per l’Italia e che si devono fare “passi avanti” e “step convincenti”, senza “andare a singhiozzo” come negli ultimi dieci anni. Nel frattempo, il presidente Figc Gravina ha indetto elezioni anticipate, convocando l’assemblea elettiva per il 4 novembre.

Un bivio per il futuro della Nazionale

La posizione di Buffon rappresenta un momento di riflessione e di svolta per il futuro della Nazionale italiana. Il portiere chiede chiarezza e trasparenza sul progetto azzurro, pronto a farsi da parte se non dovesse ricevere risposte convincenti. La sua esperienza e la sua leadership sono fondamentali per guidare il rinnovamento della Nazionale, ma allo stesso tempo, Buffon vuole essere certo che ci siano le condizioni per un vero rilancio.Questa situazione di incertezza arriva in un momento delicato per il calcio italiano, con l’assemblea elettiva FIGC alle porte e la necessità di definire una strategia chiara per il futuro della Nazionale. La decisione di Buffon avrà un impatto significativo sulle scelte che verranno prese e sulla direzione che l’Italia deciderà di intraprendere per tornare ai vertici del calcio internazionale.