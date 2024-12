Bugo annuncia il ritiro: «Il mio ultimo concerto sarà il 1° aprile a Milano»

Con un post pubblicato sui suoi profili social, Bugo, nome d’arte di Cristian Bugatti, ha rivelato che il 1 aprile 2025 segnerà la fine della sua carriera musicale. Il cantante ha deciso di salutare il mondo della musica con un ultimo grande concerto, intitolato “Il concerto finale”, che si terrà all’Alcatraz di Milano. L’evento rappresenterà non solo l’ultima tappa del tour legato al suo più recente album, “Per Fortuna Che Ci Sono Io”, ma anche una celebrazione del percorso artistico del cantautore, che ha segnato profondamente la scena musicale italiana negli ultimi due decenni.





L’annuncio, che è stato accompagnato da una conferenza stampa pubblicata sul canale YouTube dell’artista, ha colto di sorpresa fan e addetti ai lavori. Durante questa presentazione, Bugo è stato interpretato in modo ironico dal comico Valerio Lundini, aggiungendo un tocco surreale al momento. Tuttavia, nonostante il tono leggero, la notizia è stata confermata come reale, anche se molti hanno inizialmente ipotizzato che potesse trattarsi di uno scherzo, vista la data scelta per l’evento.

Nato a Rho nel 1973, Bugo ha iniziato a farsi notare nel panorama musicale italiano nel 2002 con l’album “Dal lofai al cisei”. Da allora, ha costruito una carriera caratterizzata da una continua evoluzione artistica e da una forte personalità musicale. Uno dei momenti più significativi della sua carriera è stato il 2008, anno in cui ha pubblicato l’album “Contatti”, che ha rappresentato una svolta per il suo stile e il suo pubblico. Nel 2018, con l’uscita della raccolta “Rockbugo”, ha riproposto i suoi brani più celebri in chiave rock, consolidando ulteriormente il suo ruolo nella scena musicale italiana.

Un altro momento cruciale nella carriera di Bugo è stato il 2020, quando ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone “Sincero” in coppia con Morgan. Tuttavia, la loro esibizione è stata segnata da un episodio controverso: durante una delle serate, Morgan ha modificato il testo della canzone senza preavviso, portando Bugo ad abbandonare il palco. Questo gesto ha causato la squalifica del duo dalla competizione e ha generato un ampio dibattito mediatico. Nonostante ciò, Bugo è tornato a Sanremo l’anno successivo con il brano “E invece sì”, dimostrando la sua resilienza e determinazione.

Negli ultimi anni, l’artista ha continuato a esplorare nuovi orizzonti. Nel 2022 è stato scelto come conduttore del concertone del Primo Maggio a Roma, un evento simbolo per la musica e il lavoro in Italia. Sempre nello stesso anno, ha partecipato come concorrente al programma televisivo “Pechino Express”, mostrando un lato più personale e umano al pubblico. Nel 2024, invece, ha lanciato il “Bugo Podcast” su Spotify, un progetto in cui ha raccontato la sua carriera e le sue esperienze in modo intimo e diretto.

L’annuncio del ritiro arriva in un momento in cui Bugo sembra aver raggiunto una maturità artistica completa. Il suo ultimo album di inediti, “Per Fortuna Che Ci Sono Io”, pubblicato nel marzo scorso sotto l’etichetta 7 srl/ADA Music, è stato accolto positivamente sia dal pubblico che dalla critica. Il disco rappresenta un ritorno alle origini per l’artista, con testi profondi e arrangiamenti curati che riflettono le sue esperienze personali e professionali.

L’evento conclusivo all’Alcatraz di Milano sarà organizzato da Kashmir Concerti e promette di essere una vera festa per celebrare la carriera del cantautore. Gli organizzatori hanno descritto l’appuntamento come “una celebrazione unica e irripetibile”, invitando i fan a partecipare per salutare l’artista in grande stile.