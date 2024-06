Buongiorno buon martedì 18 giugno 2024: frasi e immagini da condividere su Whatsapp e Facebook

Il martedì è il giorno in cui la settimana inizia a prendere ritmo. Dopo l’inizio del lunedì, siamo pronti ad affrontare nuove sfide e opportunità con energia rinnovata. Un messaggio di buongiorno può fare la differenza, infondendo positività e motivazione per affrontare la giornata. Che tu stia cercando di iniziare la tua giornata con il piede giusto o desideri inviare un pensiero speciale a qualcuno a cui tieni, queste frasi del buongiorno per martedì sono perfette per regalare un sorriso e un po’ di incoraggiamento. Buona lettura e buon martedì a tutti!





Buongiorno! Che questa giornata di martedì ti porti tanta energia e positività.

Svegliati e brilla, è un nuovo martedì pieno di possibilità!

Buongiorno, che il tuo martedì sia ricco di momenti speciali.

Alza lo sguardo e accogli questo nuovo martedì con un sorriso.

Buongiorno, che il tuo martedì sia produttivo e gratificante.

Buon martedì! Che questa giornata ti regali nuove opportunità.

Buongiorno, che il tuo martedì sia illuminato dalla luce della speranza.

Svegliati e goditi questo nuovo martedì, pieno di promesse.

Buongiorno, che il tuo martedì sia costellato di piccole gioie.

Buon martedì! Che questa giornata ti porti serenità e benessere.

Buongiorno, che il tuo martedì sia ricco di momenti da ricordare.

Buon martedì! Che questa giornata ti regali nuove ispirazioni.

Buongiorno, che il tuo martedì sia pieno di energia e motivazione.

Svegliati e accogli questo nuovo martedì con entusiasmo.

Buongiorno, che il tuo martedì sia una giornata di crescita e apprendimento.

Buon martedì! Che questa giornata ti porti tante soddisfazioni.

Buongiorno, che il tuo martedì sia illuminato dalla luce del successo.

Svegliati e abbraccia questo nuovo martedì con fiducia.

Buongiorno, che il tuo martedì sia ricco di momenti di gioia e serenità.

Buon martedì! Che questa giornata ti porti nuove opportunità.

Buongiorno, che il tuo martedì sia una giornata di benessere e armonia.

Svegliati e accogli questo nuovo martedì con un sorriso.

Buongiorno, che il tuo martedì sia una giornata di crescita personale.

Buon martedì! Che questa giornata ti porti tanta energia e vitalità.

Buongiorno, che il tuo martedì sia illuminato dalla luce della speranza.

Svegliati e abbraccia questo nuovo martedì con entusiasmo.

Buongiorno, che il tuo martedì sia una giornata di successo e realizzazione.

Buon martedì! Che questa giornata ti porti tante soddisfazioni.

Buongiorno, che il tuo martedì sia ricco di momenti di gratitudine.

Svegliati e accogli questo nuovo martedì con fiducia.

Buongiorno, che il tuo martedì sia una giornata di pace e serenità.

Buon martedì! Che questa giornata ti porti nuove ispirazioni.

Buongiorno, che il tuo martedì sia illuminato dalla luce della felicità.

Svegliati e abbraccia questo nuovo martedì con un sorriso.

Buongiorno, che il tuo martedì sia una giornata di crescita e apprendimento.

Buon martedì! Che questa giornata ti porti tanta energia e motivazione.

Buongiorno, che il tuo martedì sia ricco di momenti di gratitudine.

Svegliati e accogli questo nuovo martedì con entusiasmo.

Buongiorno, che il tuo martedì sia una giornata di successo e realizzazione.

Buon martedì! Che questa giornata ti porti tante soddisfazioni.

Buongiorno, che il tuo martedì sia illuminato dalla luce della speranza.

Svegliati e abbraccia questo nuovo martedì con fiducia.

Buongiorno, che il tuo martedì sia una giornata di pace e serenità.

Buon martedì! Che questa giornata ti porti nuove opportunità.

Buongiorno, che il tuo martedì sia ricco di momenti di gioia e benessere.

Svegliati e accogli questo nuovo martedì con un sorriso.

Buongiorno, che il tuo martedì sia una giornata di crescita personale.

Buon martedì! Che questa giornata ti porti tanta energia e vitalità.

Buongiorno, che il tuo martedì sia illuminato dalla luce della felicità.

Svegliati e abbraccia questo nuovo martedì con entusiasmo

“Il lunedì l’ho superato. Ora tocca a te martedì. Fatti sotto Buongiorno!”

“E’ arrivato un carico di vitamine A-B-C. Baci, Abbracci e Carezze. Buon martedì”

“Sorridi. E’ già martedì.”

“Il Martedì è un Lunedì che cerca di fare il simpatico.”

“Ogni settimana credo di aver sconfitto il lunedì. Poi capisco che quello si ripresenta con il nome di martedì.”

“Il lunedì è un dramma inevitabile, il mercoledì è metà settimana, giovedì relax, venerdì comincia il weekend, è il martedì che non ha scuse.”

“Oggi è un buon giorno per avere un giorno buono. Felice martedì.”

“Essere felici non è fortuna. E’ arte allo stato puro.” (Renè Magritte) Buon martedì!

“Lavoro, lavoro e lavoro… anche il martedì è dipinto con gli stessi colori del lunedì Fortunatamente a noi il sorriso per affrontare anche questa giornata non manca mai… ti auguro di passare unaserena giornata e un felicissimo martedì!”

“Un martedì come tanti, da colorare con il sorriso e riempire di felicità in ogni minuto Ti auguro di passare una buona giornata e un felicissimo martedì!”

“Non si aspetta il giorno migliore… Lo si crea!”

“Il sorriso è il bagliore di un istante, ma può dar luce a una giornata intera. Un felice martedì.”

“Un medico saggio disse: “La miglior medicina è amare e sorridere”…. I sognatori sono già lì. Buon martedì che sa di nuove possibilità.”

“RicominciAMO. Prendi il meglio che esiste e miglioralo. Se non esiste, crealo. Buon martedì”

“Ogni giorno nuovo è una nuova opportunità, una nuova speranza che ci viene data per essere felici. Buon martedì”

“A chi sa che i sogni più belli si fanno da svegli. Buon martedì.”

“Il martedì è il momento più bello ogni mattina è aprire il sipario sul nuovo giorno, e vedere ancora una volta, di quanti colori risplende la vita. Buon martedì.”

Queste frasi sono state raccolte da diverse fonti e offrono una varietà di stili e toni per augurare un buon martedì.