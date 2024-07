Buongiorno buon martedì 23 luglio 2024: frasi e immagini più belle da mandare Whatsapp e Facebook

È finalmente arrivato quel momento della settimana in cui ci svegliamo e ci rendiamo conto che il lunedì è passato e il martedì ci sorride! Sì, lo so, il martedì non ha la stessa fama del venerdì, ma è il giorno perfetto per iniziare a pianificare il weekend… o almeno per sognare di rimanere a letto un po’ di più!Immaginatevi con una tazza di caffè in mano, i capelli scompigliati e un sorriso che dice “Oggi affronterò il mondo, ma solo dopo un’altra tazza di caffè”. È il giorno ideale per mettere in pratica le vostre migliori tecniche di procrastinazione e per concedervi un po’ di divertimento. E se il vostro piano non va come previsto, beh, c’è sempre il prossimo martedì!Quindi, preparatevi a ridere e a godervi la giornata! Ecco alcune frasi divertenti per dare il buongiorno e rendere questo martedì un po’ più allegro. Siete pronti? Andiamo! Spero che questa introduzione possa portare un sorriso e un po’ di leggerezza!





Buongiorno! Oggi è un giorno perfetto per iniziare a procrastinare!

Svegliati! È il giorno in cui il caffè è la tua unica ragione di vita!

Buongiorno! Se il lunedì è un brutto sogno, oggi è martedì, quindi svegliati!

Buongiorno! Ricorda: il tuo pigiama è sempre un abbigliamento formale!

Sorridi! È un nuovo giorno e hai ancora tempo per cambiare i tuoi piani!

Buongiorno! Oggi è il giorno perfetto per fare finta di essere produttivi!

Svegliati e preparati a brillare… o almeno a non addormentarti di nuovo!

Buongiorno! Non dimenticare che il caffè è il tuo supereroe segreto!

Oggi è un giorno per essere felici… e per mangiare dolci a colazione!

Buongiorno! La vita è breve, quindi mangia prima il dessert!

Svegliati! È un giorno perfetto per essere un po’ folli!

Buongiorno! Non dimenticare di indossare il tuo sorriso migliore!

Buongiorno! Oggi è il giorno in cui il tuo caffè ha bisogno di un caffè!

Sorridi! È un nuovo giorno e hai il diritto di essere un po’ strano!

Oggi è un giorno per essere felici… e per mangiare cioccolato!

Buongiorno! La vita è un’avventura, quindi preparati a perderti!

